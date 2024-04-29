Впервые за пять лет: Си Цзиньпин посетит три европейских государства, названо цель

Китай возлагает большие надежды на сотрудничество с Францией

В конце апреля стало известно, что глава Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин совершит государственный визит в столицу Сербии Белграда. В то же время представитель Министерства иностранных дел (МИД) Линь Цзянь заявил, что лидер Китая с 5 по 10 мая посетит три страны: Францию, Сербию и Венгрию.

Об этом пишет Reuters. По его словам, это первая поездка Си Цзиньпина в Европу за пять лет, направленная на укрепление связей с ЕС.

Так как напряженность отношений Китая и Европы растет. Линь Цзянь подчеркнул, что с Францией сохраняется прочная динамика, и у обеих стран есть стратегические коммуникации и практическое сотрудничество.

"Пора вывести всеобъемлющее стратегическое партнерство между Китаем и Францией на новый уровень и дать новый импульс здоровому развитию отношений между Китаем и ЕС, чтобы внести новый вклад в мировой мир, стабильность, развитие и прогресс", — сказал Линь.

По его словам, Китай возлагает большие надежды на сотрудничество с Францией для дальнейшего укрепления политического взаимного доверия и солидарности.

Напомним, что Си Цзиньпин посетит столицу Сербии Белград по случаю 25-летия случайной бомбардировки американцами китайского посольства в городе.

Ранее "Телеграф" писал, что Си Цзиньпин сделал новое заявление о войне в Украине. Он рассказал, как видит переговоры с РФ.