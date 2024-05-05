Макрон хочет заставить Си Цзиньпина надавить на Россию: в СМИ оценили шансы

Достичь взаимопонимания по этим вопросам будет достаточно тяжело

Президент Франции Эммануэль Макрон во время визита китайского лидера Си Цзиньпина в Париж 5 мая намерен заставить его повлиять на Россию из-за войны против Украины, а также прекратить поддержку РФ. Также он хочет убедить Си снизить торговый дисбаланс в отношениях с Европейским Союзом.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters. Издание отмечает, что переговоры по этим двум вопросам точно не будут легкими, поскольку между ЕС и Китаем есть напряжение в отношениях.

Париж, например, активно поддерживает антимонопольное расследование ЕС по экспорту китайских электромобилей. Чтобы отомстить Франции, Пекин в январе 2024 года начал аналогичное "расследование" по французским коньякам.

Относительно вопроса о давлении на Китай из-за поддержки Пекином российского террористического режима – в этом вопросе якобы незначительный прогресс. Франция хочет заставить Китай надавить на РФ, чтобы Пекин в свою очередь заставил россиян прекратить войну в Украине. Поскольку Китай заинтересован в улучшении отношений с Европой, ему придется прислушаться к европейской точке зрения и сделать то, что от него хотят. В противном случае разговора не будет.

"Китай является одним из главных партнеров России, наша цель состоит в том, чтобы использовать рычаги влияния, которые он имеет на Москву, чтобы изменить расчеты России и способствовать разрешению конфликта", — сказал один из советников Макрона.

Отметим, что Китай в последнее время резко увеличил продажи российскому террористическому режиму технологий, которые можно использовать в военных целях. В частности, Китай продает террористам станки, микроэлектронику и другие технологии, которые россияне применяют для производства танков, самолетов, ракет и другого вооружения.

При этом Китай открыто лжет, что не оказывает военную поддержку России для войны против Украины. Также в Пекине опровергают публикацию Bloomberg об увеличении помощи Пекина Москве и предоставлении данных геопространственной разведки.

Недавно Вашингтон пригрозил Пекину, что сочтет его ответственным за успехи России на войне в Украине. Причиной этого является углубление сотрудничества РФ и Китая. В ответ китайский режим заявил, что Поднебесная имеет право на "нормальное сотрудничество" со страной-агрессорой, а Китай не воспримет обвинений и давления.