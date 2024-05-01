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Торг за преференции от ЕС? Почему Си Цзиньпин посетит именно Францию, Венгрию и Сербию - Алексей Голобуцкий

Автор
Алексей Голобуцкий Алексей Голобуцкий
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Автор
Си Цзиньпин
Си Цзиньпин. Фото Открытые источники

Соучредитель Агентства моделирования ситуаций специально для "Телеграфа" рассказал, как Пекин ищет подход к Европе.

Я согласен с мнением, что анонсированный с 5 мая пятидневный вояж китайского лидера Си Цзиньпина в Европу связан с тем, что Пекин пытается вбить клин между ней и США. Китай не может себе позволить иметь проблемы и со США, и с Европой. Лишь с кем-то одним. Конфронтация с двумя сразу для него – смертельно опасно.

Поэтому Пекин ищет подход к Европе. С ней легче. Решения в ЕС принимают коллективно, всегда можно чьим-то руками заблокировать невыгодное решение.

Не случайно Си едет в Венгрию (которую можно купить, если она уже не куплена), в Сербию (которая не член ЕС, хоть имеет с 1 марта 2012 года официальный статус страны-кандидата на вступление) и во Францию (один из лидеров ЕС). Везде Китай будет искать возможности усилить свои позиции.

Впрочем, несмотря на жесткую критику в адрес Китая за помощь РФ, которую высказал госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего недавнего визита в Пекин, американское правительство почти сразу после этого приняло решение о частичном снятии санкций с ряда российских банков. Тем самым фактически давая возможность Китаю легче проводить платежи без страха попасть под вторичные санкции.

И если это исполнение просьбы китайского руководства, переданной Белому дому через Блинкена, то ситуация выглядит довольно интересно. А какую американскую просьбу выполнит теперь КНР? Вряд ли у администрации Байдена тут был исключительно экономический интерес. Нельзя исключать, что взамен потребовали надавить на РФ, чтобы та свернула агрессию. Параллельно на эту же тему давит Евросоюз.

И тут вполне возможно, что Китай прислушается, выторговав взамен некие преференции от ЕС.

Похоже, окончательно же всё прояснится участием/не участием Китая в июньском Глобальном саммите мира в Швейцарии, а также – поддержкой/не поддержкой украинских мирных инициатив или некого их гибрида.

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Теги:
#Евросоюз #Си Цзиньпин #Визит