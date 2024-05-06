"Много надо перекраивать": нардеп рассказала о нюансах предстоящей реформы высшего образования

Изменения будут касаться как руководства вузов, так и самих студентов

Будущая реформа финансирования высшего образования нацелена на реальное реагирование на требования рынка труда. Ведь в стране фактически не проходил пересмотр госзаказа во времена независимой Украины.

На этом акцентировала внимание народная депутат, секретарь комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа. Подробностями она поделилась в интервью "Телеграфу" "Родители изменят свое мнение: член образовательного комитета ВР о трансформации школ, реформе вузов и зарплатах учителям" .

На вопрос журналиста о том, почему некоторые университеты против внедрения новой реформы, представитель власти объяснила, что нужно будет по-другому работать. "А по-другому работать всегда людей пугает", — добавила она.

Наталья Пипа отметила, что сегодня рынок труда должен диктовать какие профессии и специальности ему нужны. А у нас в стране университеты предлагают кому они могут учить и каким специальностям. "То есть очень большой разрыв между обучением и реальным рынком труда. А модель реформы будет конкурентной, будут воплощены рыночные механизмы. Это фактически деньги ходят за студентом", — пояснила нардеп.

Она привела в пример опыт Грузии, полностью введшей принцип "деньги за студентом" и студенты выбирают лучшие специальности и университеты. По словам Пипы, в итоге в Грузии исчезли в достаточном количестве специальности, которые нужны государству, например, учителя. "Мы же сохранили полный госзаказ и необходимые специальности госзаказом мы всегда сможем регулировать", — пояснила она .

Пипа также преодолевала, что для ректоров эта реформа будет означать, что многое нужно перекраивать, менять в учебном процессе. Университетам, востребованным, известным, в принципе ничего не угрожает.

"Ни в одном государстве мира ни на что нет никогда достаточно средств, но у нас реально их немного. У нас есть 48 млрд гривен на высшее образование. На следующий год будет 48 миллиардов плюс уровень инфляции. И так каждый год. Соответственно, мы имеем эти деньги эффективнее использовать. Значит, дать деньги тем, кто умеет лучше учить", — рассказала нардепка.

Что касается сроков, Наталья Пипи считает, что в мае законопроект будет принят.

"И в июле будут результаты НМТ (Национальный мультипредметный тест. — ред.) и уже будет возможность выбирать", — пояснила она.

По словам нардепа, у каждого абитуриента будет "Кабинет студента", где будет написано как он составил НМТ и в зависимости от специальности сможет выбрать университет.

Реформа предполагает две группы. Первая — востребованные государством (медики, учителя, инженеры определенных специальностей, кому покрывают 100 процентов [оплаты] на образование). Вторая группа – каждый будет видеть в кабинете расчет, сколько он получил средств, и выбирать определенную специальность. "Причем специальность в разных университетах будет по-разному стоить (хотя это и сейчас так). Выбираешь ли ты специальность в университете, который лучше учит, но дороже, и ищешь, как привлечь дополнительные средства (государственными кредитами или собственными средствами). Или ты выбираешь ту же специальность, но в университете, который менее престижен, или иначе учит.", — добавила она.

Ранее "Телеграф" сообщил, насколько реально повышение зарплаты учителям до 40 тыс грн.