Не вижу возможностей роста зарплаты: в ВР объяснили, что будет с оплатой труда педагогов

Помочь могут только зарубежные партнеры

У государства нет возможности повысить зарплаты учителям до 40 тысяч гривен за счет бюджета. Об этом в интервью "Телеграфу" заявила народный депутат, секретарь комитета ВРУ по вопросам образования, науки и инноваций Наталья Пипа.

По словам народной избранницы, госбюджет просто не потянет столь кардинального повышения зарплат педагогам.

"Где пути роста, я не знаю, разве что будем привлекать средства из-за рубежа. Мы на образование тратим 7% ВВП. Это очень высокий процент по сравнению с большинством стран, но проблема в том, что у нас ВВП низкий в абсолютных величинах. Так что я не вижу, где есть возможность дополнительного роста зарплаты без привлечения средств из-за рубежа", — отметила Наталья Пипа.

Напомним, что по словам министра образования и науки Оксена Лесного, работать учителями идут не ради денег.

Полный текст интервью с Наталией Пипой читайте на сайте "Телеграф" в понедельник, 6 мая.