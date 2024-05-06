Утопили "Мангуста": что известно о российском скоростном катере, который уничтожило ГУР в Крыму (видео)

Катера такого класса используются вражеским флотом и спецслужбами

В Главном управлении разведки Министерства обороны Украины уточнили модель российского скоростного катера, который был уничтожен утром 6 мая. Им является судно проекта "Мангуст".

"Телеграф" рассказывает о том, что это за "зверь". Как объяснили разведчики, катера такого класса используются вражеским флотом и спецслужбами в качестве многоцелевых скоростных судов для патрулирования акватории, борьбы с диверсантами, а также поисково-спасательных операций. Это относительно новые катера — их начали строить с 2000-го года.

Характеристики:

Длинна — 20 метров;

ширина — 5 метров;

максимальная скорость — до 50 узлов;

Вооружение:

В модифицированных версиях скоростных катеров установлены боевые дистанционно управляемые модули с основным штатным оружием — пулеметной установкой калибром 14,5 мм;

два автоматических гранатомета АГС-17,

ручной противодиверсионный гранатомет ДП-64;

два ПЗРК типа "Игла" или "Ива".

Примерная стоимость уничтоженного "мангуста" составляет около 3 миллионов долларов.

Напомним, ранее бывший командующий Сухопутными силами США в Европе Бен Ходжес заявил, что Украина, почти не имея обычного флота, заставила Черноморский флот России прятаться по портам, не мешать Украине перевозить по морю зерно и не атаковать ее берега.