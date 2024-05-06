Втопили "Мангуста": що відомо про російський швидкісний катер, який знищило ГУР у Криму (відео)

Катери такого класу використовуються ворожим флотом та спецслужбами

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України уточнили модель російського швидкісного катера, який було знищено вранці 6 травня. Ним є судно проекту "Мангуст".

"Телеграф" розповідає про те, що це за "звір". Як пояснили розвідники, катери такого класу використовуються ворожим флотом і спецслужбами як багатоцільові швидкісні судна для патрулювання акваторії, боротьби з диверсантами, а також пошуково-рятувальних операцій. Це відносно нові катери — їх почали будувати з 2000-го року.

Характеристики :

Довжина — 20 метрів;

ширина — 5 метрів;

максимальна швидкість – до 50 вузлів;

Озброєння :

У модифікованих версіях швидкісних катерів встановлені бойові дистанційно керовані модулі з основною штатною зброєю — кулеметною установкою калібром 14,5 мм;

два автоматичні гранатомети АГС-17,

ручний протидиверсійний гранатомет ДП-64;

два ПЗРК типу "Голка" або "Іва".

Орієнтовна вартість знищеного "мангуста" становить близько 3 мільйонів доларів.

Нагадаємо, раніше колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Ходжес заявив, що Україна, майже не маючи звичайного флоту, змусила Чорноморський флот Росії ховатися портами, не заважати Україні перевозити морем зерно і не атакувати її береги.