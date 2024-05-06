Втопили "Мангуста": що відомо про російський швидкісний катер, який знищило ГУР у Криму (відео)
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Катери такого класу використовуються ворожим флотом та спецслужбами
У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України уточнили модель російського швидкісного катера, який було знищено вранці 6 травня. Ним є судно проекту "Мангуст".
"Телеграф" розповідає про те, що це за "звір". Як пояснили розвідники, катери такого класу використовуються ворожим флотом і спецслужбами як багатоцільові швидкісні судна для патрулювання акваторії, боротьби з диверсантами, а також пошуково-рятувальних операцій. Це відносно нові катери — їх почали будувати з 2000-го року.
Характеристики :
- Довжина — 20 метрів;
- ширина — 5 метрів;
- максимальна швидкість – до 50 вузлів;
Озброєння :
У модифікованих версіях швидкісних катерів встановлені бойові дистанційно керовані модулі з основною штатною зброєю — кулеметною установкою калібром 14,5 мм;
- два автоматичні гранатомети АГС-17,
- ручний протидиверсійний гранатомет ДП-64;
- два ПЗРК типу "Голка" або "Іва".
Орієнтовна вартість знищеного "мангуста" становить близько 3 мільйонів доларів.
Нагадаємо, раніше колишній командувач Сухопутних сил США в Європі Бен Ходжес заявив, що Україна, майже не маючи звичайного флоту, змусила Чорноморський флот Росії ховатися портами, не заважати Україні перевозити морем зерно і не атакувати її береги.