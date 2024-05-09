Не только формула мира: Зеленский озвучил другие важные темы саммита в Швейцарии

На саммит приглашены 160 стран со всех континентов

Обмен пленными в формате "всех на всех", вопросы ядерной и продовольственной безопасности — одни из ключевых вопросов, которые будут обсуждаться на Саммите мира в Швейцарии, который состоится 15-16 июня. Некоторые вопросы будут иметь дополнительные подтемы.

Соответствующее заявление президент Украины Владимир Зеленский сделал во время совместной пресс-конференции с главой Европарламента Робертой Мецолой в Киеве.

"Мы сможем сделать первые шаги по аспекту обмена "всех на всех", в возвращении наших детей домой, депортированных украинцев. И важный момент ядерной безопасности и продовольственной безопасности", — сказал Зеленский.

При этом, по словам главы государства, на Саммите мира в Швейцарии будут присутствовать те страны, которые действительно хотят мира. Также, по словам Зеленского, российского диктатора Владимира Путина необходимо "поставить на место", поскольку он не собирается останавливаться в Украине.

"Как мы можем это сделать? На поле боя этого мало. Россия — большая территория. Они будут давить на своих людей, хотят те воевать или не хотят", — сказал президент.

Саммит мира в Швейцарии

Саммит мира запланирован на 15-16 июня 2024 г. в Швейцарии. На него приглашены 160 стран со всех континентов, но Россию не позвали. При этом секретарь администрации президента РФ Дмитрий Песков заявил, что любые переговоры без участия России якобы "пустая трата времени".

Саммит будет первой встречей на уровне мировых лидеров, где будет обсуждаться украинская формула мира.

Напомним, ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Россия хочет сорвать саммит мира в Швейцарии. Владимир Зеленский раскрыл план россиян.