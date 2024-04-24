У россиян есть план: Зеленский говорит, что Саммит мира в Швейцарии под угрозой срыва

У страны-агрессора есть план

Россияне намерены сделать все, чтобы сорвать саммит мира, который по инициативе Украины пройдет в Швейцарии. Кроме того, они уже имеют план того, как добиться своих целей.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский во время разговора с представителями стран-партнеров и международных организаций. Он отметил, что мир должен работать вместе, чтобы сорвать планы Кремля и добиться справедливости.

"У нас есть точная информация от разведки – конкретные данные – что Россия не просто хочет сорвать Саммит мира, но и имеет конкретный план, как это сделать: как уменьшить участие стран, как действовать, чтобы мира не было еще дольше", — сказал он.

Зеленский напомнил, что мировое сообщество может заставить Россию уважать международное право и завершить свое вторжение. И швейцарский саммит мира может дать всем реальный шанс, чтобы этого достичь.

Как сообщалось ранее, саммит по украинской формуле мира должен состояться в Швейцарии 16-17 июня 2024 года. На него будут приглашены лидеры 80-100 стран, подавляющее большинство из которых являются представителями Глобального Юга.

Россию на этот саммит не приглашали, но там заявили, что все равно туда не поехали бы.