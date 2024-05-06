Директор Института мировой политики специально для "Телеграфа" объяснил, на чем следует сосредоточиться в преддверии саммита

В последнее время активизировались тема саммита мира в Швейцарии, до которого еще более месяца. Хотел бы предостеречь от чрезмерных ожиданий.

Логика международных отношений и логика угроз, вызванных российско-украинской войной, такова, что завершить всё просто собранием десятков руководителей держав или их дипломатических представителей – невозможно.

Насколько я понимаю логику украинского руководства, оно рассчитывает создать коалицию по поддержке формулы мира Владимира Зеленского.

Но не все десять пунктов этого плана будут поддержаны всеми, а уж тем более воплощены в жизнь. У каждого государства – свои интересы. В том числе – в посредничестве при достижении мира между Украиной и Россией.

Следует серьезно готовиться к проведению этого саммита. И имплементации его решений. Более месяца до начала встречи – это значительный срок. Украинские дипломаты и наши западные партнеры должны сделать всё, чтоб саммит прошел плодотворно. Но, увы, не всё в данный момент зависит непосредственно от нас.