Не тільки формула миру: Зеленський озвучив інші важливі теми саміту в Швейцарії

На саміт запрошено 160 країн з усіх континентів

Обмін полоненими у форматі "всіх на всіх", питання ядерної та продовольчої безпеки — одні з ключових питань, які обговорюватимуться на Саміті миру у Швейцарії, який відбудеться 15-16 червня. Деякі питання будуть мати додаткові підтеми.

Відповідну заяву президент України Володимир Зеленський зробив під час спільної пресконференції з очільницею Європарламенту Робертою Мецолою у Києві.

"Ми зможемо зробити перші кроки щодо аспекту обміну "всіх на всіх", у поверненні наших дітей додому, депортованих українців. І важливий момент ядерної безпеки й продовольчої безпеки", — мовив Зеленський.

Разом з цим, за словами очільника держави, на саміті у Швейцарії будуть присутні ті країни, які дійсно хочуть миру. Також, за словами Зеленського, російського диктатора Владіміра Путіна необхідно "поставити на місце", оскільки він не збирається зупинятися в Україні.

"Як ми можемо це зробити? На полі бою цього замало. Росія — велика територія. Вони будуть тиснути на своїх людей, хочуть ті воювати чи не хочуть", — мовив президент.

Саміт миру у Швейцарії

Саміт миру запланований на 15-16 червня 2024 року у Швейцарії. На нього запрошено 160 країн з усіх континентів, але Росію не покликали. При цьому, секретар адміністрації президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що будь-які переговори без участі Росії нібито "марна трата часу".

Саміт буде першою зустріччю на рівні світових лідерів, де обговорюватиметься українська формула миру.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, що Росія хоче зірвати саміт миру у Швейцарії. Володимир Зеленський розкрив план росіян.