Швейцария официально назвала дату саммита по Украине и сделала приятное для РФ заявление

Участие России и Китая официально не подтверждено на данный момент

В Швейцарии официально подтвердили дату проведения мирного саммита по Украине. Он состоится в середине июня, а именно 15-16 числа в пятизвездочном отеле в Бюргенштоке (горном курорте, который издавна был местом конференций и отдыха).

Об этом сообщила президент Швейцарии Виола Амерд, передает NZZ и Swissinfo. Но в МИД страны добавили, что любой мирный процесс по войне в Украине невозможен без участия России.

"Ни один мирный процесс не может быть возможен без России, даже если Москва не примет участия в первой мирной конференции по Украине", — сказал министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на анонимные источники сообщало, что саммит был состояться 16-17 июня. Во встрече планируют принять участие от 80 до 100 стран, в основном с Глобального Юга. При этом участие России по состоянию на 10 апреля официально не подтверждено, но и не опровергнуто.

Также неизвестно, будут ли присутствовать на саммите представители Китая. По информации источников, участие этой страны крайне важно для успеха встречи, учитывая влияние Китая на Россию.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что во Франции обвинили Россию во лжи и заявили, что в переговорах с президентом Владимиром Путиным нет смысла. В МИД страны заявили, что Кремль искажает смыслы двусторонних переговоров в своих официальных заявлениях и комментариях.