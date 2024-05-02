Больше 160 делегаций: окончательно названа дата саммита по Украине в Швейцарии

Глава государства анонсировал проведение Первого Саммита мира в Швейцарии

Правительство Швейцарии подтвердило, что конференция по Украине назначена на 15-16 июня. Саммит мира пройдет в Бюргенштоке, расположенный неподалеку от швейцарского города Люцерн.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Х (бывший Twitter – ред.,).

"Саммит станет платформой для обсуждения путей достижения всеобъемлющего, справедливого и длительного мира для Украины в соответствии с Уставом ООН и нормами международного права. Все государства, приглашенные на саммит, продемонстрировали свою приверженность этим принципам", — написал глава государства.

Известно, что Швейцария пригласила более 160 делегаций, в том числе из стран G7, G20 и БРИКС. Встреча будет нацелен на создание конкретной дорожной карты участия России в мирном процессе.

Россия же не будет принимать участие в этом Саммите. В то же время швейцарское правительство надеется, что представители российской власти когда-нибудь смогут присоединиться к обсуждению мирного урегулирования в Украине.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что цель конференции состоит в том, чтобы создать коалицию стран с общими принципами. После этого возможен старт переговоров Киева с Москвой о мирном урегулировании.

Напомним, что в начала полномасштабного вторжения России в Украину состоялось несколько раундов переговоров. Однако они не принесли существенных результатов.

Украинские власти четко заявили, что не сядут за стол переговоров снова, пока Россия не выведет свои войска с украинской территории.

Ранее "Телеграф" рассказал читателям о том, что в США думают о возможных переговорах Украины и России.