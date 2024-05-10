В лето – без кондиционеров? В "Укрэнерго" объяснили, что ожидает предприятия и частных потребителей

Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий призвал украинские предприятия закупать 30% электроэнергии за рубежом

Глава регулятора энергетического рынка Украины Владимир Кудрицкий подробно рассказал, при каких условиях и почему этим летом могут "гасить свет" разным группам потребителей электроэнергии.

– Мы видим необходимость того, чтобы именно коммерческий импорт электроэнергии стабильно планово заходил в энергосистему, – говорит Кудрицкий. – Тогда нам не придется подключать аварийную помощь из-за рубежа. Интересна особенность сегодняшнего регуляторного поля: предприятия, которые подпадают под ограничения, могут покрывать 30% своего потребления электроэнергии импортом – тогда сегодняшние правила гарантируют им неотключение. Хочу воспользоваться случаем и призвать предприятия позаботиться о покрытии части своих потребностей за счет импорта. Этим вы поможете себе избежать отключений, а энергосистеме — выстоять.

Он отметил, что сегодня в Украине пока еще не самая сложная ситуация, в том числе — потому, что пользователи не используют в полную силу системы кондиционирования. Есть время подготовиться к пиковой нагрузке летом.

Владимир Кудрицкий подчеркивает: сейчас система выдерживает, и дефицит электроэнергии наблюдается только в часы пиковых нагрузок. Но что будет дальше – невозможно спрогнозировать

Что касается бытовых пользователей, Кудрицкий напомнил, что их отключение – это инструмент, который "Укрэнерго" использует в последнюю очередь, когда все остальные применены, а система еще не сбалансирована. И когда в стране настолько значительны поражения энергосистемы, недостаток электроэнергии наблюдается на протяжении всего дня, а не в часы пиковых нагрузок, как сегодня.

Пока система выдерживает, однако, какой будет ситуация летом — зависит от интенсивности обстрелов и масштабов разрушений.

Он также отметил, что "Укрэнерго" привлекает грантовые средства на восстановление инфраструктуры. Однако системно решить проблему для всего рынка можно будет только из-за развертывания новой современной инфраструктуры. Без средств бизнеса, без больших инвестиций это будет очень сложно. И анонсировал, что именно об этом будет говорить, обращаясь, в том числе к украинскому и международному бизнесу, в Берлине на конференции по вопросам обновления Украины (Ukraine Recovery Conference), которая состоится 11-12 июня этого года.

Напомним, что осенью прошлого года украинская энергосеть окончательно синхронизировалась с европейской. "Укрэнерго" присоединилось к ENTSO-E. Так что с 1 декабря 2023 года возрос максимальный объем импорта: техническая возможность для передачи в Украину выросла с 1200 МВт до 1700 МВт. Однако, в том числе из-за разницы в стоимости электроэнергии в Украине и Словакии, Польше и других странах не в пользу стран ЕС — бизнес не спешил включать данный механизм самостоятельного энергообеспечения. По факту они могут выбирать: быть в графиках отключений или платить дороже за иностранные киловатты,