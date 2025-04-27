Сборная Украины по хоккею на ЧМ-2025: расписание, трансляции и результаты (видео)

Сине-желтые сыграют во втором по силе дивизионе

В воскресенье, 27 апреля, мужская сборная Украины по хоккею матчем против команды Великобритании стартует на чемпионате мира по хоккею в дивизионе 1А (второй по силе дивизион, — Ред.). Сине-желтые сумели подняться в классе в 2024 году, победив в дивизионе 1B.

"Телеграф" предлагает вашему вниманию расписание, трансляции, результаты и видеообзоры матчей сборной Украины в дивизионе 1А. Добавим, что все игры нашей команды в Украине покажет "Суспільне Спорт".

Расписание, трансляции, результаты и обзоры матчей сборной Украины на ЧМ-2025 (обновляется)

27 апреля, 16:00. Украина — Великобритания

28 апреля, 12:30. Италия — Украина

30 апреля, 19:30. Украина — Румыния

1 мая, 16:00. Польша — Украина

3 мая, 12:30. Япония — Украина

Состав сборной Украины на ЧМ-2025:

ЧМ-2025 по хоккею в дивизионе 1А пройдет в румынском городе Сфинту-Георге. Сборная Украины за выход в элиту мирового хоккея поборется с командами Великобритании, Италии, Румынии, Польши и Японии. Из группы выйдут 2 лучшие команды. Сборная, которая займет последнее место, опустится в дивизион 1B.

Напомним, сборная Украины по хоккею находилась в нескольких шагах от выхода на Олимпийские игры в Милане. Наша команда блестяще провела первый отборочный раунд, опередив Польшу, Южную Корею и Эстонию, однако провалила финальный этап квалификации.