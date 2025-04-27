В Украине резко упали цены на яйца: в каком супермаркете можно купить самые дешевые и какие цены в Европе

Продукт будет стоить еще меньше

Куриные нефасованные яйца категории С1 подешевели в Украине. В экспертной среде ожидают, что цены на продукт продолжат снижаться – после предпасхального ажиотажа прогнозируется спад спроса на него.

Как рассказали в Ukrainian Agribusiness Club, что снижение цен может быть значительным. В частности, оно может составить сразу четверть предпраздничной стоимости товара.

Кроме того, отмечается, на стоимость продукта повлияет и увеличение его предложения. А ведь на рынок массово начнет выходить продукция из частных хозяйств.

"Уже в мае, после праздников, предложение яиц на рынке увеличится за счет продукции по хозяйствам населения. Что приведет к снижению цен на прилавках примерно на 25%", – рассказали аналитики.

Издание OBOZ.UA пишет, что вечером 26 апреля крупные сети супермаркетов продавали их в среднем по 5,22 грн/штука (52,2 грн/десяток), что сразу на 1,03 грн/штука (10,3 грн/десяток) дешевле, чем в начале месяца.

Как изменилась цена на яйца

на 0,04 грн/штука (0,4 грн/десяток) дешевле, чем было в середине апреля, за неделю до Пасхи;

на 1,03 грн/штука (10,3 грн/десяток) дешевле, чем в начале месяца;

на 0,62 грн/штука (6,2 грн/десяток) ниже, чем было в середине марта.

Сколько стоят яйца в украинских супермаркетах

Стоимость куриных нефасованных яиц в сети супермаркетов "Варус" составила 5,39 гривен за штуку. За десяток яиц покупателям придется выложить 53,90 грн.

Куриные яйца торговой марки "Полная Чаша" первой категории в сети супермаркетов "Сільпо" стоят 69,29 гривен за упаковку из 10 штук. Это несколько дороже по сравнению с нефасованными яйцами в "Варусе", где десяток обойдется покупателям в 53,90 грн.

Сеть супермаркетов АТБ реализует фасованные куриные яйца под собственной торговой маркой "Своя линия" по цене 61,50 гривен за упаковку из 10 яиц первой категории. Т

Что происходит с ценами на яйца в странах ЕС

В марте 2025 года цены на яйца в ЕС были в среднем на 6,7% выше, чем в марте 2024 года. В годовом исчислении рост цен на этот продукт в Чехии превысил 46%. Это самый высокий показатель в ЕС. Об этом пишет Euronews.

За Чехией следует Словакия – почти 30% и Венгрия – 26%. Напротив, в Нидерландах цены на яйца снизились на 3,6%, в Люксембурге упали на 3,2%, а в Греции подешевели на 2,0%.

Цены на яйца поползли вверх с 2025 года. В январе наблюдался рост цен на 3,4%, а в феврале – на 4,1%, по сравнению с аналогичными периодами 2024 года.

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