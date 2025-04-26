"Шахтер" - "Динамо": онлайн-трансляция украинского Класико

Репетиция финала Кубка Украины пройдет во Львове

В воскресенье, 27 апреля, "Шахтер" примет "Динамо" в рамках центрального поединка 26-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ). В прошлом туре Горняки сенсационно проиграли "Колосу" (2:4) и фактически выбыли из чемпионской гонки.

"Телеграф" проведет онлайн-трансляцию украинского Класико. Начало встречи, которая состоится во Львове на "Арене Львов", запланировано на 18:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция матча УПЛ "Шахтер" — "Динамо" (обновляется)

Где и когда смотреть матч "Шахтер" — "Динамо"

В прямом эфире в Украине суперматч "Шахтер" — "Динамо" покажет "УПЛ ТБ". С полным списком ресурсов, которые показывают данный канал, можно ознакомиться на официальном сайте лиги.

Прогноз букмекеров на матч "Шахтер" — "Динамо"

По мнению букмекеров, в этом противостоянии нет однозначного фаворита. Однако немного больше шансов на успех имеют Горняки — 43% за "Шахтер" против 29% за "Динамо".

История встреч

Команды сыграли между собой 73 матча на уровне УПЛ/Высшей лиги. 28 раз побеждали Горняки, 20 раз была зафиксирована ничья, 25 побед на счету Бело-синих. Дончане забили на 4 гола больше, чем киевляне — 89 против 85. В первом круге УПЛ 2024/25 команды сыграли вничью со счетом 1:1.

В последний раз команды сыграли вничью

Напомним, по итогам 25 туров чемпионата Украины "Динамо" опережает "Шахтер" на 10 очков. Командам осталось сыграть 5 игр в первенстве. Отметим, Бело-синие и Горняки сыграют в финале Кубка Украины-2025. В полуфинале киевляне прошли "Буковину" (4:1), а дончане — "Полесье" (1:0).