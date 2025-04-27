Российский дипломат отказался комментировать детали переговорного процесса

Россия готова искать "баланс интересов" в вопросах Украины. В то же время в Москве намекают, что не хотят отдавать Украине Запорожскую атомную электростанцию.

Об этом сказал глава МИД РФ Сергей Лавров, которого цитирует российское пропагандистское издание ТАСС. Он опроверг, что РФ не готова ни на какие уступки в отношении Украины.

Глава российского МИД дерзко общался с журналисткой, просил не перебивать его. В то же время, когда было упомянуто о заявлении вице-президента США о возможном "замораживании" линии фронта в Украине примерно на текущих позициях, российский дипломат отказался комментировать детали переговорного процесса, отметив: "Я не обсуждаю публично детали того, что является предметом переговоров".

В то же время он заявил, что Москва готова искать "баланс интересов".

Говоря о Запорожской атомной электростанции, он забыл сказать, что это украинская критическая инфраструктура, которая была незаконно оккупирована российской армией и отметил, что Россия при необходимости объяснит США, "что ЗАЭС в надежных руках и изменения в ее подконтрольности невозможны".

Добавим, пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков говорит, что "позиция США в отношении войны совпадает с российской". А мирное соглашение о прекращении огня в Украине пока не будет обсуждаться.

Ранее "Телеграф" писал, что заявления президента Украины Владимира Зеленского и американского лидера Дональда Трампа после встречи на похоронах Папы Римского говорят о том, что перемирие в войне стало как никогда близким. Однако Украина рискует лишиться позиции.