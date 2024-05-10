В літо - без кондиціонерів? В "Укренерго" пояснили, що очікує підприємства і споживачів

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький закликав українські підприємства закуповувати 30% електроенергії за кордоном

Очільник регулятора енергетичного ринку Володимир Кудрицький детально розповів, за яких умов і чому цього літа можуть відключати від енергопостачання різні групи споживачів електроенергії.

– Ми бачимо необхідність того, щоб саме комерційний імпорт електроенергії стабільно, планово заходив в енергосистему, – говорить Кудрицький. – Тоді нам не доведеться підключати аварійну допомогу. Цікава особливість сьогоднішнього регуляторного поля: підприємства, які підпадають під обмеження, можуть покривати 30% свого споживання електроенергії імпортом – і тоді сьогоднішні правила гарантують їм невідключення. Хочу скористатися нагодою і закликати підприємства подбати про покриття частини своїх потреб споживання за рахунок імпорту. Цим ви допоможете собі уникнути відключень, а також допоможете енергосистемі вистояти.

Він зазначив, що сьогодні — не найскладніша ситуація, в тому числі — тому, що користувачі не використовують в повну силу системи кондиціонування. Тож є час підготуватись до пікового навантаження влітку.

Володимир Кудрицький підкреслює: наразі система витримує, і дефіцит електроенергії спостерігається лише в години пікових навантажень. Але що буде далі - неможливо спрогнозувати

Що стосується побутових користувачів, Кудрицький нагадав, що їх відключення — це інструмент, який "Укренерго" використовує в останню чергу, коли всі інші застосовані, а система ще не збалансована. І коли в країні настільки значні ураження енергосистеми, що нестача електроенергії спостерігається впродовж всього дня, а не в години пікових навантажень, як сьогодні.

Поки що система витримує, однак, якою буде ситуація влітку — залежить від інтенсивності обстрілів і масштабів руйнувань.

Він зазначив також, що "Укренерго" залучає грантові кошти на відбудову інфраструктури. Однак системно вирішити проблему для всього ринку можна буде лише через розгортання нової сучасної інфраструктури. Без коштів бізнесу, без великих інвестицій зробити це буде дуже складно. І анонсував, що саме про це говоритиме, звертаючись в тому числі до українського і міжнародного бізнесу, в Берліні на Конференції з питань відновлення України (Ukraine Recovery Conference), що відбудеться 11-12 червня цього року.

Нагадаємо, що восени минулого року українська енергомережа остаточно синхронізувалась з європейською. "Укренерго" доєдналася до ENTSO-E. Тож з 1 грудня 2023 року зріс максимальний обсяг імпорту: технічна можливість для передачі в Україну зросла з 1200 МВт до 1700 МВт. Однак в тому числі — через різницю у вартості електроенергії в Україні і Словаччині, Польщі не на користь країн ЄС — бізнес не поспішав включати даний механізм самостійного енергозабезпечення. Наразі вони будуть обирати: бути в графіках відключень або платити дорожче за іноземні кіловати.