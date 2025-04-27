Пруды, фонтаны и архитектурные сооружения: сколько стоит отдых в уманской "Софиевке"

Место впечатляет живописными пейзажами и элементами архитектуры

С возвращением теплой погоды украинцы все чаще выбирают отдых на природе. В Украине есть немало интересных мест, где можно насладиться красивыми видами и хорошо провести время. В частности, в дендропарке "Софиевка", расположенном в Умани Черкасской области.

"Софиевка" считается одним из немногих ландшафтных парков XVII века, который сохранился до наших дней. Его создали по приказу графа Потоцкого для будущей супруги – Софии. Место впечатляет насыщенным ботаническим садом, древними гротами, амфитеатром, фонтаном и беседками.

Что посмотреть в "Софиевке"

"Софиевку" украшает фонтан, который называют "Змея". Он выполнен в виде змеи, из пасти которой струится вода высотой до 16 метров.

Фонтан "Змея", фото vsviti.com.ua

Древние природные гроты – неглубокие пещеры с широким входом. Один называется Калипсо, расположен в природной скале и имеет два входа. А другой, грот Фетиды, окружают четыре колонны, над которыми висят витражи.

Грот Калипсо в Умани, фото blog.pokupon.ua

Грот Фетиды в Умани, фото blog.pokupon.ua

Венецианский мостик – еще одна жемчужина дендропарка, под которым выработана арка. Он окружен деревьями и кустарниками, что создает романтическую атмосферу для прогулок в любое время года. Раньше это была переправа для карет.

Венецианский мостик, фото blog.pokupon.ua

На территории расположено архитектурное здание под названием Павильон Флоры, созданный архитектором Раппонетом. Памятку посвятили богине весны Флоре.

Павильон Флоры, фото karpatium.com.ua

В "Софиевке" также можно увидеть скульптуры греческих богов, в частности, речь идет о статуях Аполлона, Амура, Париса. Они создают античную атмосферу, придающую месту историчности.

Статуи в парке "Софиевка", фото blog.pokupon.ua

В парке есть четыре пруда: Верхний, Нижний, Войтовский и Красный, что делает место особенно красивым. Можно взять гондолы или катамараны и полюбоваться пейзажами.

Пруды в парке "Софиевка", фото из сети

В центре Верхнего пруда расположен "Остров любви", соединяющийся с основной частью парка через мост. На нем можно увидеть старинный розовый павильон.

"Остров любви", фото karpatium.com.ua

Партерный амфитеатр расположен вблизи Английского парка. Его несколько раз перестраивали, а также он выполнял функцию главного входа. Амфитеатр окружен кустами роз и газонами.

Партерный амфитеатр, фото karpatium.com.ua

Как добраться до "Софиевки"

Комфортнее всего — добираться до парка собственным транспортом по трассе E95, но есть варианты и общественным. В частности, с Центрального автовокзала и ж/д вокзала Киева курсируют автобусы. Ехать около 3-3,5 часов. Стоимость — 250-300 гривен.

Так же в Умань курсируют автобусы из других крупных городов. К примеру, из Ужгорода ехать около 12 часов и придется выложить 1500-1700 гривен. А вот из Харькова ехать 9-10 часов, стоимость поездки – 800 гривен.

Билет в дендропарк стоит для взрослых 100 гривен, для детей – 50 гривен.

Где переночевать возле "Софиевки"

Оптимальный вариант – остаться на ночлег в Умани, где и расположен дендропарк. За ночь в двухместном номере гостиницы придется отдать не менее 700-800 гривен. В хостеле сутки стоят 300-500 гривен. А в частных апартаментах суммы составляют и 1000 гривен в сутки.

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