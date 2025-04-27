Пруды, фонтаны и архитектурные сооружения: сколько стоит отдых в уманской "Софиевке"
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Место впечатляет живописными пейзажами и элементами архитектуры
С возвращением теплой погоды украинцы все чаще выбирают отдых на природе. В Украине есть немало интересных мест, где можно насладиться красивыми видами и хорошо провести время. В частности, в дендропарке "Софиевка", расположенном в Умани Черкасской области.
"Софиевка" считается одним из немногих ландшафтных парков XVII века, который сохранился до наших дней. Его создали по приказу графа Потоцкого для будущей супруги – Софии. Место впечатляет насыщенным ботаническим садом, древними гротами, амфитеатром, фонтаном и беседками.
Что посмотреть в "Софиевке"
- "Софиевку" украшает фонтан, который называют "Змея". Он выполнен в виде змеи, из пасти которой струится вода высотой до 16 метров.
- Древние природные гроты – неглубокие пещеры с широким входом. Один называется Калипсо, расположен в природной скале и имеет два входа. А другой, грот Фетиды, окружают четыре колонны, над которыми висят витражи.
- Венецианский мостик – еще одна жемчужина дендропарка, под которым выработана арка. Он окружен деревьями и кустарниками, что создает романтическую атмосферу для прогулок в любое время года. Раньше это была переправа для карет.
- На территории расположено архитектурное здание под названием Павильон Флоры, созданный архитектором Раппонетом. Памятку посвятили богине весны Флоре.
- В "Софиевке" также можно увидеть скульптуры греческих богов, в частности, речь идет о статуях Аполлона, Амура, Париса. Они создают античную атмосферу, придающую месту историчности.
- В парке есть четыре пруда: Верхний, Нижний, Войтовский и Красный, что делает место особенно красивым. Можно взять гондолы или катамараны и полюбоваться пейзажами.
- В центре Верхнего пруда расположен "Остров любви", соединяющийся с основной частью парка через мост. На нем можно увидеть старинный розовый павильон.
- Партерный амфитеатр расположен вблизи Английского парка. Его несколько раз перестраивали, а также он выполнял функцию главного входа. Амфитеатр окружен кустами роз и газонами.
Как добраться до "Софиевки"
Комфортнее всего — добираться до парка собственным транспортом по трассе E95, но есть варианты и общественным. В частности, с Центрального автовокзала и ж/д вокзала Киева курсируют автобусы. Ехать около 3-3,5 часов. Стоимость — 250-300 гривен.
Так же в Умань курсируют автобусы из других крупных городов. К примеру, из Ужгорода ехать около 12 часов и придется выложить 1500-1700 гривен. А вот из Харькова ехать 9-10 часов, стоимость поездки – 800 гривен.
Билет в дендропарк стоит для взрослых 100 гривен, для детей – 50 гривен.
Где переночевать возле "Софиевки"
Оптимальный вариант – остаться на ночлег в Умани, где и расположен дендропарк. За ночь в двухместном номере гостиницы придется отдать не менее 700-800 гривен. В хостеле сутки стоят 300-500 гривен. А в частных апартаментах суммы составляют и 1000 гривен в сутки.
Ранее "Телеграф" рассказывал, где в Украине можно увидеть глицериновое озеро. Она имеет уникальный химический состав воды.