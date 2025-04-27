"Динамо" на последних секундах вырвало ничью у "Шахтера" (видео)

Всеукраинское дерби осталось без победителя

В воскресенье, 27 апреля, состоялся центральный матч 26-го тура Украинской премьер-лиги (УПЛ) "Шахтер" — "Динамо". Украинское Класико прошло во Львове.

Встреча, которая проходила на "Арене Львов", завершилась со счетом 2:2. Об этом сообщает "Телеграф".

Команды начали игру в невысоком темпе, однако зрители увидели голы уже в дебюте. "Динамовцы" дважды ошиблись в обороне, что привело к голам Кевина с пенальти и Эгиналдо.

В дебюте второго тайма Бело-синие отыграли один мяч. Дубинчак исполнил блестящий навес на Владислава Ваната, и форвард не подвел. Киевляне во второй половине выглядели намного лучше и смогли спасти игру. В компенсированное время отличился Владислав Кабаев.

"Шахтер" – "Динамо Киев" — 2:2

Голы: Кевин, 6 (пен.), Эгиналду, 20 – Ванат, 56, Кабаев, 90+3

Предупреждения: Алиссон, 78 – Дубинчак, 80, Нещерет, 90+4

"Шахтер": Ризнык – Педриньо Азеведо, Грам, Бондарь, Винисиус (Крыськив, 61) – Матвиенко – Кевин, Марлон (Назарина, 62), А. Бондаренко, Педриньо да Силва (Алиссон, 62) – Эгиналду (Траоре, 62).

"Динамо" Киев: Нещерет – Дубинчак (Вивчаренко, 90+6), Михавко, Попов, Тымчик – Шапаренко (Бражко, 85), Михайленко – Кабаев (Биловар, 90+6), Буяльский (Пихаленок, 85), Ярмоленко – Ванат.

Таким образом, "Шахтер" продолжает отставать от "Динамо" на 10 очков, "Александрия" по итогам 26 туров идет второй, отставая от Бело-синих на 4 пункта. В следующем туре Горняки сыграют с "Черноморцем", киевляне — с "Ингульцом", а "Александрия" — с "Полесьем".

Турнирное положение команд в УПЛ за 4 тура до окончания первенства

Полный видеообзор матча "Шахтер" — "Динамо" будет доступен здесь позднее.

Напомним, "Динамо" и "Шахтер" сыграют в финале Кубка Украины-2025. Решающая игра состоится 14 мая в Житомире. В полуфинале киевляне прошли "Буковину" (4:1), а дончане — "Полесье" (1:0).