Хуже почти некуда: появился неутешительный прогноз по поводу новой мощнейшей магнитной бури

После бури будет долгое затишье

Экстремальная 9-бальная магнитная буря, которая обрушилась на Землю 10 мая, затягивается. Специалисты сделали новый прогноз.

Так, по данным Meteoagent, мощный геомагнитный шторм, который бушует прямо сейчас и должен был закончиться уже сегодня, затянется еще на два дня. Однако его сила постепенно будет уменьшаться.

Сообщается, что уже завтра его К-индекс (градация мощности) составит 7 баллов (максимум 10 баллов, сегодня 9 баллов). Впрочем, такие показатели все еще считаются очень сильной магнитной бурей. А уже 14 мая шторм утихнет до 5 баллов — сильная магнитная буря.

По новому прогнозу природа перестанет бушевать лишь 15 мая. И это затишье может продлиться вплоть до июня.

Что такое магнитная буря

Магнитная буря — это возмущение геомагнитного поля нашей планеты, которое может продолжаться от нескольких часов и до нескольких суток. Образуются такие явления, когда с окрестностями Земли сталкиваются возмущенные потоки солнечного ветра, а после взаимодействуют с магнитосферой.

Напомним, ранее мы писали о том, какой будет погода в Киеве в начале недели.