Гірше майже нікуди: з'явився невтішний прогноз щодо нової потужної магнітної бурі

Після бурі буде довге затишшя

Екстремальна 9-бальна магнітна буря, що обрушилася на Землю 10 травня, затягується. Фахівці зробили новий прогноз.

Так, за даними Meteoagent, потужний геомагнітний шторм, який вирує прямо зараз і повинен був закінчитися вже сьогодні, затягнеться ще на два дні. Однак його сила поступово зменшуватиметься.

Повідомляється, що вже завтра його К-індекс (градація потужності) становитиме 7 балів (максимум 10 балів, сьогодні 9 балів). Втім, такі показники все ще вважаються дуже сильною магнітною бурею. А вже 14 травня шторм вщухне до 5 балів – сильна магнітна буря.

За новим прогнозом природа перестане вирувати лише 15 травня. І це затишшя може тривати аж до червня.

Що таке магнітна буря

Магнітна буря — це обурення геомагнітного поля нашої планети, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Утворюються такі явища, коли з околицями Землі стикаються обурені потоки сонячного вітру, а потім взаємодіють із магнітосферою.

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