Каждый десятый нардеп хочет убежать из Верховной Рады, — источники

Сейчас мандат — скорее бремя

Около 40 народных депутатов хотят сложить мандаты и покинуть стены парламента, однако пока их "не отпускают". Учитывая, что официально в Верховной Раде сейчас есть только 402 депутата, значит, каждый десятый хотел бы уйти.

Такую информацию "Телеграфу" сообщил источник в депутатском корпусе. По словам собеседников, причин такого нежелания сразу несколько.

"Депутаты не ощущают свою важность. Если раньше депутат это было что-то действительно веское, этот статус давал какие-то возможности, то сейчас мандат — скорее бремя", — признается народный депутат от "Слуги народа".

По его словам, в начале каденции от депутатов требовалось немного – голосовать по указке сверху. И этого хватало для принятия решений, поскольку было монобольшинство.

"Сейчас фракция "Слуга народа" несколько дефрагментировалась, но глобально есть возможности собрать необходимые 225 голосов, подключив другие фракции", — говорит другой депутат из провластной партии.

Не под запись он признает, что далеко не все депутаты способны писать законы и в целом брать на себя ответственность. Впрочем, покинуть парламент хотят представители не только "Слуги народа". Есть желающие и из других фракций.

Закон о ПЭПах, уголовные дела, отсутствие реальных шансов на что-то влиять — это только верхушка айсберга. Вы же понимаете, что жить в Киеве на зарплату депутата невозможно. Плюс к тому, мы ездим за границу за свой счет. А потом придет НАПК и спросит, откуда деньги. Сейчас депутатство создает много дискомфорта", — сказал собеседник из оппозиции.

Напомним, что в начале апреля в материале Телеграфа также поднималась тема возможного сокращения количества депутатов. Тогда глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заметил, что "если начать всех отпускать, то парламент потеряет свою легитимность".