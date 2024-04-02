Нардепы массово хотят уходить, однако это сделать не так просто: "Телеграф" узнал интересные детали из Рады

В парламенте действует неформальная договоренность

После начала полномасштабного вторжения произошло резкое сокращение числа народных депутатов. По состоянию на 1 апреля 2024 г. в парламенте официально зарегистрирован 401 нардеп, однако немало из них хотели бы прекратить свои полномочия (только во фракции "Слуга народа" таких 17), однако возможностей для добровольного сложения мандата все меньше.

Многие из тех, кто хотел бы покинуть пост народного депутата, имеют на это личные причины, однако, как пояснил "Телеграфу" один из влиятельных представителей "Слуги народа", "надо работать при сложившихся обстоятельствах". Практически в каждой фракции или депутатской группе есть парламентарии, которые заявляют о своем желании уйти, однако писать заявления они не спешат. Даже в СН есть обращение только от одного депутата- мажоритарщика Вячеслава Медяника, который хочет уйти из-за состояния здоровья. Его просьбу должен проголосовать парламент.

"Но его тоже не сильно хотят отпускать. Есть вопросы о подлинности его диагноза", — говорит источник "Телеграфа" в СН.

При этом Медяник пропускает заседания и, соответственно, не получает депутатскую зарплату. Однако если парламент поддержит сложение им мандата, 27-й округ Днепра потеряет своего представителя в Раде. Ведь проведение выборов во время военного положения невозможно.

Для защиты от массового ухода нардепов в парламенте действует неформальная договоренность: отпустить могут только тех, у кого смертельное заболевание, например онкология. Или при условии, что парламентарий самостоятельно найдет 226 голосов в поддержку сложения им мандата.

"Но собрать не так просто. Это возможно, если депутат авторитетный или является главой комитета. Например, (председатель Комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики — Ред.) Данило Гетманцев голоса для себя сможет собрать. Но рядовые люди вряд ли, потому что они не знают половину парламента. Кроме того, можно заблокировать процедуру, просто не вынося голосование в зал. Нам это невыгодно", — пояснил собеседник.

Детальнее читайте в статье "Телеграфа": Депутаты хотят сбежать, а Арахамия пьет кофе с Порошенко. Что прямо сейчас происходит в Раде

Как сообщал "Телеграф", 8 декабря 2023 года Верховная Рада лишила мандатов трех нардепов, которые сами изъявили желание досрочно прекратить парламентскую деятельность. Именно тогда количество нардепов достигло 401.