Украина не готова к переговорам с Россией: в США указали на причину

Не проводить их в 2022 году также не было ошибкой

Сейчас Украина еще не готова к переговорам с Россией о завершении войны. Дело в том, что позиция нашего государства недостаточно сильна.

Такое мнение высказала бывшая заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в интервью Politico. Она долгое время занималась вопросом внешней политики США по Украине и России и смогла оценить возможность этих переговоров.

Более того, во время интервью Виктория Нуланд на вопрос, было ли ошибкой не подталкивать Киев к мирным переговорам с Москвой в 2022 году, ответила, что ошибки не было.

"Тогда они не находились в достаточной сильной позиции. Они и сейчас недостаточно сильны", — ответила Нуланд.

Заметим, что, по словам представителя ГУР Вадима Скибицкого, Украина не может выиграть войну на поле боя. Даже изгнание россиян на границы 1991 не остановят боевые действия, поэтому единственный путь для прекращения боевых действий – это прямые переговоры между Украиной и Россией.

Проблема в том, что сейчас обе стороны пытаются занять наиболее выгодные позиции, по которым уже можно вести переговоры. Потому более-менее содержательные переговоры можно будет ожидать не раньше второй половины 2025 года.

Ранее "Телеграф" писал, что Энтони Блинкен подчеркнул, что завершение русско-украинской войны в основном зависит от российского диктатора Владимира Путина. И главное, захочет ли он искренне вести переговоры.