Украине нужна мобилизация: Блинкен назвал основные причины

От мобилизации зависит то, с какой эффективностью Украина сможет защищать свои рубежи

Украине необходимо провести мобилизацию. Этот шаг не только позволит военным с передовой наконец отдохнуть, но и положительно скажется на защите границ.

Об этом рассказал глава Государственного департамента США Энтони Блинкен в Киеве. Заявление прозвучало во время выступления перед студентами НТУУ "КПИ имени Игоря Сикорского".

"Защитники, которые более двух лет удерживают этот фронт, требуют помощи и им нужно отдохнуть. Мобилизация – это то, что помогает вам укреплять оборону и создавать большее количество различных военных подразделений и укреплять свои рубежи", — сказал он.

Он отметил, что США в свою очередь делают все, чтобы Украина не только побеждала в настоящее время, но и смогла отражать атаки в будущем.

Как сообщалось ранее, Блинкен уже заявлял, что новая американская помощь уже на днях поступит в Украину. Также чиновник заверил, что США подготовят нашу страну к членству в НАТО.

Стоит отметить, что в апреле Блинкен говорил, что у США есть план, с помощью которого Украина добьется успеха в будущем и в конечном итоге станет "сильной страной в военном, экономическом, демократическом плане".