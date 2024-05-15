Впервые с начала войны из-за ситуации на фронте отменены все международные визиты Владимира Зеленского

Свой визит заграницу президент отменил не первый раз, но есть нюанс

Тяжелая ситуация, сложившаяся в результате наступления российских оккупантов на Харьковском направлении, вынудила президента Украины Владимира Зеленского отменить все ближайшие международные визиты. Появившаяся сначала как информация от западных СМИ, информация была затем подтверждена официально пресс-службой главы государства. Тем самым президент Украины уже не первый раз отменяет свой визит с начала украино-российской войны, но это произошло впервые именно из-за проблем в Украине.

Так, португальская CNN Portugal сообщила об отмене визита Владимира Зеленского в Лиссабон. В своем сообщении СМИ уточнило, что отмена визита произошла, вероятно, из-за тяжелой ситуации на нескольких участках фронта, в частности, на Харьковском.

Вслед за этим эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Спикер главы государства отметил, что все международные визиты на ближайшие дни отменены, поскольку Владимир Зеленский занят решением оборонных вопросов.

"Владимир Зеленский провел ежедневный селектор. Прежде всего, по ситуации на Харьковщине и обеспечению Сил обороны Украины. Президент заслушал доклад начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. На месте работают командующие ГНСУ, НГУ и непосредственно Главком Александр Сырский, принимающий все решения на основе исчерпывающей информации. Разворачиваются дополнительные силы, резервы есть. Разведки – ГУР и СВР – видят все возможные шаги противника. Александр Сырский регулярно докладывает Президенту о ситуации", — подчеркнул пресс-секретарь президента Украины.

Заметим, что ближайшие визиты президента Украины Владимира Зеленского были запланированы на пятницу, 17 мая, в Португалию и Испанию. С последней было запланировано подписание двустороннего соглашения о безопасности, а приехать в Лиссабон глава государства был приглашен еще в октябре 2023-го. Теперь эти визиты перенесены на неопределенное время.

Отметим, что это не первый международный визит Владимира Зеленского, сорвавшийся из-за обострения ситуации, правда тогда это касалось поездки президента Украины в Баку на встречу с главами Армении и Азербайджана. Тогда в начале марта отношения государств обострились из-за вопроса передачи Баку нескольких сел, который в конце концов был решен положительно, но уже после отмены визита Владимира Зеленского.

Таким образом впервые с начала российского вторжения в Украину ситуация на фронте стала препятствием для международных поездок Владимира Зеленского.