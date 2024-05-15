"Китаю важно держать РФ на коротком поводке": чего ждать от встречи Путина и Си

Путин узнает, изменился ли после визита в Европу взгляд Си Цзиньпина на ведение дел с РФ

В четверг, 16 мая, российский диктатор Владимир Путин совершит первый после "инаугурации" визит за границу. По приглашению Си Цзиньпина и под предлогом 75-летия установления между КНР и СССР (правопреемницей которого считает себя Россия) дипломатических отношений Путин едет в Пекин и Харбин.

"Телеграф" рассказывает, чего ждать от встречи главы КНР и российского президента.

Зависимость Москвы

"Путин прибудет с двухдневным государственным визитом, ободренный выживанием своей экономики времен войны и на фоне нового большого наступления на ключевых точках линии фронта в Украине. Для Си, только что вернувшегося из европейского турне, этот визит является возможностью продемонстрировать, что его преданность Путину не нарушила его способности взаимодействовать с Западом", — так предстоящую встречу описывает американский канал CNN.

Ожидается, что в первую очередь во время переговоров Си и Путина речь пойдет о торгово-экономическом сотрудничестве стран: за Россией все более устойчиво закрепляется звание "экономического вассала" Китая.

Китайские товары достаточно активно заполняют вакуум, образовавшийся после ухода западных компаний с российского рынка. Поставки китайских материалов, в частности чипов, закрывают критические пробелы в российском оборонном производственном цикле. После развязывания крупнейшей войны со времен Второй мировой для РФ жизненно необходимо продолжать такое сотрудничество, потому что другого выхода у Москвы нет. Путину нужно убедиться и минимизировать любые сбои, которые теоретически могут возникнуть.

"Китай на сегодняшний день находится в сложной ситуации — он оказался на "растяжке". С одной стороны, для Китая важно держать Россию на коротком поводке, потому что РФ – это важный геополитический актив, прежде всего в контексте безопасности, плюс ресурсная база — речь о нефтепродуктах, энергоносителях, древесине и т. д.

Кроме того, экономика Китая критически зависит от торговли с США и Европейским союзом. Визиты Си Цзиньпина в Европу и продемонстрировали ту значимость, которую он придает отношениям с ЕС. Поэтому Китай очень осторожно пытается не пересекать "красные линии", установленные Западом в начале полномасштабного вторжения, в частности, не нарушать откровенно санкции, наложенные на Россию.

Понятно, что они находят, как санкции можно обойти, но in the face (напрямую) Китай пытается этого не делать. Пекин не может позволить себе жертвовать экономическим положением ради Москвы", — объясняет "Телеграфу" главный консультант Национального института стратегических исследований Алина Гриценко.

К примеру, из-за наложенных на РФ санкций месяц назад крупные банки Китая сообщили российским клиентам о прекращении приема платежей в юанях. А в марте впервые с середины 2022 года экспорт Китая в Россию снизился. Это произошло на фоне все больших угроз Вашингтона ввести санкции против Пекина, если его товары будут помогать Москве в войне против Украины.

"Для Путина важно проговорить этот момент: на каких условиях они будут с Китаем продолжать сотрудничество, изменился ли вообще у Си Цзиньпина взгляд на ведение дел с Российской Федерацией после визита в Европу", — считает политолог.

Вероятно, в повестке дня будет энергетический сектор — в частности, большой газопровод "Сила Сибири-2", который Пекин и Москва никак не запустят, не могут договориться об условиях. Трубопровод был приоритетом для Кремля более десяти лет, но приобрел еще большее значение после того, как Европа ограничила импорт российского газа в 2022 году.

"Китайцы гнут свою линию и ставят свои условия. Для россиян они не выгодны, поэтому пока они не соглашаются. Но в конце концов у РФ не останется другого выхода", — говорит Алина Гриценко.

Среди других потенциальных тем — инфраструктурные проекты в рамках программы Пекина "Один пояс, один путь", деятельность организаций БРИКС и ШОС.

"Многополярный мир" и война

"Путин может испытать способность господина Си к риску, поскольку он пытается сдержать западные страны от более активной поддержки Украины.

На прошлой неделе, когда Си находился во Франции и встречался с президентом Эммануэлем Макроном, Путин отдал приказ провести учения по применению тактического ядерного оружия. Этот шаг рассматривался как наиболее явное предупреждение о том, что Россия может использовать ядерное оружие на поле боя в войне, против чего Си четко провел линию.

Российский лидер также, вероятно, давит на Си Цзиньпина по поводу дополнительной поддержки изолированной экономики его страны и ее военной машины", — пишет The New York Times.

"Оба лидера могут объявить о ряде новых соглашений, чтобы Путин не поехал домой с пустыми руками (самое главное, что стоит внимания, смогут ли они подписать соглашение по газопроводу "Сила Сибири-2"). Но Си вряд ли предоставит Путину такую военную поддержку, которая пересечет западные "красные линии", — делает предположение Bloomberg.

В разговоре с "Телеграфом" Алина Гриценко высказывает мнение, что по результатам встречи от главы КНР следует ожидать заявлений не столько о войне, сколько о недопустимости применения ядерного оружия и важности соблюдения режима его нераспространения. О ситуации в Украине, возможно, Си будет говорить непрямо:

"Даже не намекая на Украину, Си Цзиньпин может сказать что-то вроде: "Китаю хотелось бы, чтобы все горячие конфликты, которые сегодня происходят в мире, были прекращены, чтобы избежать гражданских жертв". И под этим он будет иметь в виду не только Украину, но и Ближний Восток в том числе.

У главы КНР есть такая дипломатическая манера — если он что-то говорит, то это делает так, что потом каждая из сторон может это трактовать по-своему. Каждый может выкручивать это в свою пользу, как, например, делают россияне. Си Цзиньпин говорит какие-то общие вещи, а россияне потом в пропаганде начинают говорить: "Нет, он подразумевал, что нас поддерживает, что он против США" и подобные вещи", — говорит эксперт Национального института стратегических исследований.

Си Цзиньпин и Владимир Путин по-своему разделяют видение "многополярного мира", в котором противопоставляют Китай и Россию Америке и другим демократиям, которые, дескать, навязывают свою модель мирового порядка. Поэтому, среди прочего, следует ожидать и подобной риторики.

"Вероятно, речь пойдет и о трех общих концепциях — глобальной инициативе безопасности, глобальной инициативе развития и глобальной цивилизационной инициативе — под которыми Си Цзиньпин пытается продвигать идеи "многополярного мира".

Скорее всего, именно эти формулировки мы в финальных пресс-конференциях или коммюнике [по результатам встречи с Путиным] и услышим: о более "справедливом" мире, где гегемония Соединенных Штатов ограничена, где все страны пытаются сосуществовать мирно и т. д.", — заключает эксперт Алина Гриценко.

Напомним, ранее ветеран Службы внешней разведки Украины генерал-лейтенант Василий Богдан рассказал "Телеграфу", в какие игры играет Китай и почему Киеву следует быть осторожным в отношениях с Пекином.