Вперше з початку війни через ситуацію на фронті скасовано всі міжнародні візити Володимира Зеленського

Свій візит закордон президент скасував не вперше, але є нюанс

Тяжка ситуація, що склалася внаслідок настання російських окупантів на Харківському напрямку, змусила президента України Володимира Зеленського скасувати усі найближчі міжнародні візити. Інформація, що з’явилася спочатку як інформація від західних ЗМІ, була потім підтверджена офіційно прес-службою глави держави. Тим самим президент України вже не вперше скасовує свій візит з початку українсько-російської війни, але це сталося вперше саме через проблеми в Україні.

Так, португальська CNN Portugal повідомила про відміну візиту Володимира Зеленського до Лісабона. У своєму повідомленні ЗМІ уточнило, що скасування візиту відбулося, ймовірно, через тяжку ситуацію на кількох ділянках фронту, зокрема, на Харківській.

Після цього цю інформацію підтвердив прес-секретар президента України Сергій Никифоров. Спікер глави держави зазначив, що всі міжнародні візити на найближчі дні скасовано, оскільки Володимир Зеленський зайнятий вирішенням оборонних питань.

"Володимир Зеленський провів щоденний селектор. Насамперед щодо ситуації на Харківщині та забезпечення Сил оборони України. Президент заслухав доповідь начальника Генштабу Анатолія Баргилевича. На місці працюють командувачі ДПСУ, НГУ та безпосередньо Головком Олександр Сирський, який приймає всі рішення на основі вичерпної інформації. Розгортаються додаткові сили, резерви є. Розвідки – ГУР та СЗР – бачать усі можливі кроки супротивника. Олександр Сирський регулярно повідомляє Президенту про ситуацію", — підкреслив прес-секретар президента України.

Зауважимо, що найближчі візити президента України Володимира Зеленського були заплановані на п’ятницю, 17 травня, до Португалії та Іспанії. З останньої було заплановано підписання двосторонньої угоди про безпеку, а приїхати до Лісабона главу держави було запрошено ще у жовтні 2023-го. Наразі ці візити перенесені на невизначений час.

Зазначимо, що це не перший міжнародний візит Володимира Зеленського, який зірвався через загострення ситуації, щоправда, тоді це стосувалося поїздки президента України до Баку на зустріч із головами Вірменії та Азербайджану. Тоді на початку березня відносини держав загострилися через питання передачі Баку кількох сіл, яке врешті-решт було вирішено позитивно, але вже після скасування візиту Володимира Зеленського.

Таким чином, вперше з початку російського вторгнення в Україну ситуація на фронті стала перешкодою для міжнародних поїздок Володимира Зеленського.