Чтобы не было новой войны: Армения готова отдать Азербайджану несколько сел (карта)

Это необходимо не только для обеспечения национальной безопасности, но и для безопасности жителей некоторых приграничных сел

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов скорректировать свои границы с Азербайджаном. Главной целью страны является предотвращение новой войны.

Пашинян сделал это заявление на встрече с жителями приграничных сел Тавушского района, граничащего с Азербайджаном на северо-востоке Армении. Об этом сообщает "Радио Азатутюн",

По его словам, политика Еревана заключается в том, чтобы не допустить начала новой войны. В связи с этим правительство решило внести некоторые коррективы на границе с Азербайджаном.

Пашинян сказал, что вопрос делимитации и демаркации границы между странами на отрезке между селами Баганис и Беркабер подходит к этапу практической реализации.

Также премьер добавил, что это необходимо не только для обеспечения национальной безопасности, но и для безопасности жителей некоторых приграничных сел.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 13 февраля 2024 года вооруженные силы Азербайджана открыли огонь по армянским позициям, расположенным в районе Неркин Ханд. Далее Азербайджан заявил, что якобы действовал в ответ на провокацию Армении.