Визит Зеленского в Армению и Азербайджан не состоится - СМИ назвали причину

По информации в СМИ, визит президента Украины в регион должен был произойти 4-5 марта

Президент Украины Владимир Зеленский не приедет ни в Армению, ни в Азербайджан. Визит не состоится из-за его отмены в Баку.

Об этом сообщает издание Radar Armenia. Что стало причиной отмены визита, не уточняется.

Ранее распространялась информация, что Владимир Зеленский посетит Ереван и Баку в марте. Так, по информации армянской службы "Радио Свобода", визит президента Украины в регион должен был произойти 4-5 марта. В те же дни он должен был отправится и в Азербайджан.

"Если удастся провести визит в таком формате, что Зеленский посетит и Ереван, и Баку – это будет достаточно положительным сигналом касательно международной роли Украины. Небольшое количество государств в мире могут вот так просто говорить с обеими сторонами конфликта, и которых рады принимать в обеих столицах Это очень важный штрих к нашей soft power (мягкой силе – Ред.) и присутствию на международной арене. Мы показываем, что пытаемся помочь другим государствам, которые так же вышли из Советского Союза, в установлении их независимой внешней политики…

Для Украины важно расширять свое символическое присутствие на тех глобальных участках, на которых раньше она не была широко представлена", — комментировал "Телеграфу" возможное прибытие Зеленского в регион глава Центра политических студий "Доктрина" Ярослав Божко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Армения неожиданно выступила с заявлением о том, что стране стоит задуматься над возможностью стать кандидатом на членство в Европейском Союзе.