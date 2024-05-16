Бронирование работников "Glovo" и "Visa" отменяют: в Минэкономики отреагировали на скандал

Эта новость вызвала резонанс в обществе

Министр экономики Юлия Свириденко отменила приказ о броне на 6 месяцев военнообязанных работников Glovo, Visa, ООО "Корт" и еще нескольких компаний. Фото соответствующего указа ранее обнародовал нардеп от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко.

Об этом Свириденко сообщила в Facebook. Она написала, что решение по каждой компании будет приниматься отдельно.

"Учитывая общественный резонанс, я отменяю приказ о бронировании и будем разбираться в ситуации и анализировать решения по каждой компании отдельно. Эта ситуация стала дополнительным аргументом, чтобы ускорить работу над обновлением постановления Кабмина №76, чтобы она отвечала требованиям времени и потребностям бизнеса", — написала Свириденко.

Она объяснила, как эти компании смогли получить экономическую бронь. Они обратились в Министерство цифровой трансформации и, по оценкам ведомства, были определены как критически важные по следующим показателям:

отсутствие задолженности по единому социальному взносу (ЕСВ);

наличие резидентства "Дия. Сити";

уровень зарплат.

После этого списки военнообязанных отправляются в Генштаб для проверки. На основе данных Минэкономики принимает решения.

Напомним, что с утра 16 мая народный депутат от фракции "Слуга народа" Александр Федиенко опубликовал в своем Telegram-канале фото указа №8572 Министерства экономики Украины от 8 апреля 2024 года. В нем был перечень компаний, получивших бронь от мобилизации для своих военнообязанных работников.

В документе указано, что списки были согласованы с Генштабом ВСУ. Также в указе идет речь об отсрочке на 6 месяцев.

Нардеп возмутился тем, что эти компании получили бронь, в то время как работников других важных предприятий мобилизуют. Дело в том, что они не проходят по критериям.

"В целом я не против экономической блокировки. Деньги на содержание армии нам нужны. Но иногда даже руководители ТЦК не могут понять, почему предприятия, которые выпускают дроны, ребы, не бронируют, потому что не проходят по критериям, а вот такие как в перечне, письмо добавил, они вынуждены бронировать, закон", — написал Федиенко.

Отметим, что из перечисленных компаний только одна работает на украинскую армию. Это ООО "Корт". Компания проектирует легкую бронетехнику, занимается модернизацией и ремонтом бронетранспортеров, а также производит антидроновые системы и средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в Украине могут ликвидировать Министерство молодежи и спорта. Однако в самом ведомстве эти слухи опровергают.