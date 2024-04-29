Не забудьте эти документы: что нужно взять в ТЦК для получения брони и отсрочки

Закон определяет три десятка пунктов персональных данных, но некоторые не требуют документального подтверждения

Новый закон "О мобилизационной подготовке и мобилизации" вступит в силу только 18 мая, однако документ сразу же начали "разбирать на молекулы" военные эксперты, аналитики и адвокаты, а также Министерство обороны, разъясняющие основные изменения. А в некоторые территориальные центры комплектования и социальной поддержки уже выстроились очереди желающих обновить свои военно-учетные данные, чего не было с начала полномасштабной войны.

Одной из норм нового закона есть обязанность обновить свои данные в течение 60 дней после вступления закона в действие. И хотя до вступления в силу эта норма (требование) не действует, обновить свои персональные данные можно уже сейчас, не дожидаясь максимального ажиотажа.

С какими документами следует приходить на сверку? Об этом "Телеграфу" рассказал спикер Полтавского областного ТЦК и СП майор Роман Истомин.

— В первую очередь, в ТЦК и СП нужно приходить с личными и военно-учетными документами: паспортом, идентификационным кодом, военным билетом (или временным удостоверением). А для обновления данных нужно брать все документы, подтверждающие изменения этих данных.

К примеру, если гражданин имеет право на отсрочку во время мобилизации, он должен принести документы, подтверждающие это право. Все основания для предоставления отсрочки определены статьей 23 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

— О каких персональных данных идет речь? Фамилия, имя, место регистрации и фактического пребывания?

— В общей сложности их определено более трех десятков. Названные вами стоят на первых позициях этого списка. В нем также сведения о семейном положении, номерах телефонов и адресах электронной почты, реквизиты паспорта гражданина Украины и загранпаспорта, сведения об изменении гражданства, об изменении (установлении) группы инвалидности, уже упомянутые мною сведения о наличии права на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации…

Некоторые из них, как то телефонный номер, не требуют документального подтверждения. Однако для внесения в Единый реестр военнообязанных большинство изменений должно быть подтверждено соответствующими документами.

— А водительские права нужно брать с собой?

— Зачем? Ну разве что военнообязанный хочет служить водителем – тогда может взять.

— Если у человека хронические или острые заболевания, он должен принести медицинские документы, подтверждающие его актуальные диагнозы?

— Врачи ВЛК имеют доступ к информационной системе Helsi, где хранятся все медицинские документы. Но если человек знает, что у него какие-то диагностированные болезни или справки не внесены в эту систему, то стоит взять документ, подтверждающий диагноз. Если человек имеет инвалидность, у него должна быть справка МСЭК.

Военнообязанный гражданин, прибывающий для уточнения своих военно-учетных данных, однозначно будет направлен на ВЛК, даже если ему предоставляют отсрочку. Информация о пригодности к военной службе, которую и определяет ВЛК, является одним из пунктов военно-учетных данных. Потому не нужно этого бояться или обвинять ТЦК в незаконности такого направления.

— В течение какого времени военнообязанный должен сообщить в ТЦК и СП об изменении персональных данных?

— Согласно постановлению Кабинета министров № 1487, утверждающему Правила военного учета, об изменении персональных данных следует сообщать в семидневный срок после таких изменений.

— То есть все эти данные можно обновить сейчас или в определенный 60-дневный срок?

— Их нужно было уже давно обновить! Конечно, можно обновить сейчас. Норма, о которой вы спрашиваете, еще не вступила в силу, но если в течение отведенного времени не обновить данные, то это повлечет административное наказание — гражданин получит штраф по статье 210 КУоАП, а если не сделать это в течение 60 дней после вступления в силу Закона, то будет применена статья 210-1.

— В чем между ними разница?

— Статья 210 — нарушение правил военного учета. В особый период ею предусмотрен штраф 50—100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан, то есть 850—1700 гривен. А статья 210-1 – это уже нарушение законодательства о мобилизации. И штраф за это в особый период уже 300—500 не облагаемых минимумов (5100—8500 гривен). Конечно, это гораздо чувствительнее для кошелька рядового гражданина.

— Мне известен случай, когда мужчина получил повестку, а в ней было указано лишь незначительное (надо полагать, основное) количество документов, с которыми он должен был прийти в ТЦК и СП. И если бы мужчина не взял медицинские документы, которые дают ему основания для комиссования/отсрочки, то ему бы сказали, что у него нет таких гарантий?

— Нужно различать "комиссование", то есть признание непригодным к военной службе по состоянию здоровья, и отсрочку. Пригодность устанавливают ВЛК, в состав которых входят гражданские врачи, не имеющие никакого отношения к ТЦК и СП. У них есть доступ к Helsi, как я говорил, и всю информацию они берут оттуда. Ну и осматривают и опрашивают военнообязанных, конечно.

В то же время предоставление отсрочек – это компетенция ТЦК. Если гражданин не принесет документы, подтверждающие его право на отсрочку, если он не скажет об этом в ТЦК, то понятно, что мы не сможем ее оформить.

— Как должны обновить свои военно-учетные данные украинцы за границей, если закрыты консульские учреждения? Они должны вернуться для этого в Украину?

— По разъяснению Минобороны, для находящихся за пределами государства будет возможность обновить военно-учетные данные в консульских учреждениях, а также через электронный кабинет, который планируют запустить в июне. Но по состоянию на сегодняшний день этого нет, поэтому обновить свои военно-учетные данные можно только в ТЦК, то есть в Украине.

Важно понимать, что мужчина, проживающий за границей, остается гражданином Украины, и у него есть определенные обязательства перед своим государством, в частности, защищать его от российских оккупантов.

— Очереди в Полтавский областной ТЦК и СП есть?

— Полтавский областной ТЦК и СП в принципе не проводит уточнения военно-учетных данных — этим занимаются районные ТЦК и СП, включая отделы, и Полтавский объединенный городской ТЦК и СП.

В целом по области особого ажиотажа нет. Конечно, можно увидеть очереди, но подавляющее большинство в них — забронированные работники, направляемые предприятиями для сверки военно-учетных данных. Также приходят люди, чтобы решить вопросы социальной защиты, уволенные срочники становятся на учет и т. д. Ну и продолжается мобилизация…

Фото предоставлено Романом Истоминым