Бронювання працівників "Glovo" та "Visa" скасовують: в Мінекономіки відреагували на скандал

Ця новина викликала резонанс у суспільстві

Міністр економіки Юлія Свириденко скасувала наказ про бронь на 6 місяців військовозобов'язаних працівників Glovo, Visa, ТОВ "Корт" та ще декількох компаній. Фото відповідного указу раніше оприлюднив нардеп від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко.

Про це Свириденко повідомила у Facebook. Вона написала, що рішення стосовно кожної компанії буде прийматись окремо.

"З огляду на суспільний резонанс я скасовую наказ про бронювання й будемо розбиратися у ситуації й аналізувати рішення щодо кожної компанії окремо. Ця ситуація стала додатковим аргументом, аби пришвидшити роботу над оновленням постанови Кабміну №76, аби вона відповідала вимогам час і потребам бізнесу", — написала Свириденко.

Вона пояснила, як ці компанії опинились змогли отримати економічну бронь. Вони звернулись до Міністерства цифрової трансформації та, за оцінками відомства, були визначені як критично важливі за наступними показниками:

відсутність заборгованості по єдиному соціальному внеску (ЄСВ);

наявність резидентства "Дія. Сіті";

рівень зарплат.

Після цього списки військовозобов’язаних відправляються у Генштаб для перевірки. На основі цих даних Мінекономіки приймає рішення.

Нагадаємо, що зранку 16 травня народний депутат від фракції "Слуга народу" Олександр Федієнко опублікував у своєму Telegram-каналі фото указу №8572 Міністерства економіки України від 8 квітня 2024 року. У ньому був перелік компаній, які отримали бронь від мобілізації для своїх військовозобов'язаних працівників.

У документі вказано, що списки були погоджені Генштабом ЗСУ. Також в указі йдеться про відстрочку на 6 місяців.

Нардеп обурився тим, що ці компанії отримали бронь, в той час, як працівників інших важливих підприємств мобілізують. Річ у тім, що вони не проходять по критеріях.

"В цілому я не проти економічного блокування. Гроші на утримання армії нам потрібні. Але інколи навіть керівники ТЦК не можуть зрозуміти, чому підприємства які випускають дрони, реби, не бронюють, бо не проходять по критеріях, а от такі як у переліку, лист додав, вони вимушені бронювати, закон", — написав Федієнко.

Зазначимо, що з перелічених компаній лише одна працює на українську армію. Це ТОВ "Корт". Компанія проєктує легку бронетехніку, займається модернізацією та ремонтом бронетранспортерів, а також виготовляє антидронові системи та засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ).

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні можуть ліквідувати Міністерство молоді та спорту. Проте у самому відомстві ці чутки спростовують.