Вакансии с бронью от мобилизации в Киеве: предлагают более 20 тысяч зарплаты

Претенденты могут рассчитывать на высокую оплату труда

Сегодня в Киеве наблюдается активизация рынка труда. В условиях военного положения растет спрос на вакансии, которые предусматривают бронирование от мобилизации.

Военнообязанные могут получить бронь на некоторых работах. "Телеграф" рассмотрел популярные вакансии.

Часто встречается предложение работы водителем. Компании обещают работникам возможность бронирования.

Заработать можно около 30 тысяч гривен в месяц. Однако такая работа требует навыков и водительское удостоверение как категории В, так и С.

Вакансии можно просмотреть по ссылкам – водитель категории С, водитель категории В, С, С1.

Также на бронь могут претендовать экспедиторы. Платить специалистам обещают более 20 тысяч в месяц.

В обязанности входит производить адресную доставку или забор посылок клиентам. Для этого нужно знать Киев.

Просмотреть вакансию по ссылке — экспедитор.

Не меньше может получать курьер на авто компании. Нужно производить адресную доставку малогабаритных посылок клиентам.

Для этого необходимо водительское удостоверение категории В. Компания обещает бронирование военнообязанных.

Посмотреть вакансию по ссылке — курьер.

Приглашают на постоянную работу слесаря-электрика. На вакансию берут людей со средне-специальным образованием.

Предлагают до 25 тысяч гривен зарплаты. А также гарантируют бронирование.

Просмотреть вакансию по ссылке — слесарь-электрик.

В Киеве требуются механики. Однако требуется опыт работы на аналогичной должности от 1-го года.

Компания обещает зарплату около 50 тысяч гривен в месяц (без налогообложения). А также возможность бронирования от мобилизации.

Посмотреть вакансию по ссылке — механик.

С бронированием можно найти вакансию мойщика автомобилей. Основные функциональные обязанности: полировка, химчистка, реставрация сколов лакокрасочного покрытия, восстановление пластика.

Заработать на этой работе можно до 35 тысяч в месяц.

Посмотреть вакансию по ссылке — мойщик.

Также можно найти предложение продавца-кассира. Чаще всего на таких вакансиях бронь предлагают АЗС. Но ее можно получить только при наличии надлежаще оформленных военно-учетных документов.

График работы 1/3. Зарплата в размере 21,5 тысячи гривен.

Просмотреть вакансию по ссылке — продавец-кассир.

Ранее "Телеграф" писал о 5 лучших отдаленных вакансиях для киевлян. Без поездок в офис и с зарплатой от 20 тысяч гривен.