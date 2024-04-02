Бронирование военнообязанных сотрудников: что предлагают бизнесу в Раде

Автор идеи хочет снять нагрузку с легального бизнеса

В Украине продолжают вести работы над проектом экономического бронирования работников. При этом работы над ним идут параллельно с законопроектом о мобилизации.

Как информирует Европейская бизнес ассоциация, ее члены провели встречу с главой экономического комитета Верховной Рады, который является автором этой модели. Они обсудили концепцию этого документа и как он затронет экономику.

Отмечается, что в Украине забронированы около 540 тысяч мужчин призывного возраста. Кроме того, около 2,7 миллиона мужчин имеют официальное трудоустройство, а 600 тысяч зарегистрированы, как ФЛП. А вот еще об около миллиона мужчин государство информации не имеет, а потому можно предположить, что они работают в теневом секторе.

"Чтобы перенести мобилизационную нагрузку на теневую долю экономики, в Комитете предлагают модель экономического бронирования сотрудников, которая дала бы дополнительную возможность забронировать нужных работников белому бизнесу", — говорится в сообщении.

Таким образом бизнес при условии отсутствия налогового долга сможет забронировать важных работников, при условии оплаты 1,5% от зарплаты + 20 тысяч гривен фиксированной ставки. Это не коснется стратегических предприятий, работники которых будут бронироваться по старым правилам.

Процедура по новому проекту должна проходить в три шага:

После оплаты взноса предприятие вносит ведомости о работниках на электронном портале и предоставляет квитанцию об оплате сбора или справку о движении средств (в случае ФЛП);

Налоговые органы проводят онлайн проверку личности забронированного работника и выдает ему желтый QR-код, который и является подтверждением процедуры бронирования;

Лицо прибывает в центр предоставления админуслуг в 60-дневный срок для обновления данных и валидации бронирования, по итогу чего получает зеленый QR-код, который подтверждает, что процедура бронирования пройдена успешно.

Компания может сама выбирать, каких сотрудников бронировать. В любом случае, это не дает права на выезд за границу. Для ФЛП действует дополнительное требование – предоставление справки о наличии оборота на сумму не менее стоимости 3 месяцев бронирования для подтверждения реальной активности

Как сообщалось ранее, Наталуха ранее заявил, что внедрение экономического бронирования от мобилизации может увеличить доходы государственного бюджета Украины. Оно может приносить около 200 млрд гривен в год.