Ни за границу, ни в другую область: Кабмин может принять опасное решение по мобилизации авто - нардеп

Это фактически остановит работу многих бизнесов в стране

С 18 мая вступает в силу новый закон об усилении мобилизации, в котором есть пункты по военному учету транспорта. Пока один из них предусматривает, что юридическим лицам запрещается перемещать вышеуказанные транспортные средства не только за границу, но и за пределы области регистрации.

Об этом пишет нардеп Ярослав Железняк. Он отмечает, что речь идет обо всех транспортных средствах бизнеса, включая легковые.

По его словам, он просил убрать ограничение передвижения между смежными областями. Однако, несмотря на это, как видно на скрине, этого в Кабмине не сделали.

"Из текста проекта постановления, которое я видел получается так, что понятие транспортного средства "предназначенного" и которое "может быть предназначено" для доукомплектования размывается. Такая казалось бы небольшая разница может привести к тому, что все транспортные средства юридических лиц не смогут выезжать ни за границу, ни в другую несовместимую область", — пишет нардеп.

Он добавляет, что службы доставки, перевозчики, почта должны будут работать разве что путем перегрузки в пределах областей. Импорт или экспорт возможен только на иностранном транспорте.

По словам нардепа, решение еще не принято, но это риск, который фактически остановит работу многих бизнесов в стране. Поэтому он призвал Кабмин исправить постановление перед его принятием.

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