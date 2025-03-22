Украинский блогер и волонтер о результатах решений президента США по Украине:

Почитал новости растянутые по времени за 2-3 недели. Промотал как кинопленку на ускоренном режиме. И вам советую. Сохраняет нервные клетки, время и вообще весь тот ежедневный "ужас-ужас" воспринимается как фон.

На самом деле за месяц кроме словесной диареи Трампа и пустой болтовни ни о чем и обо всем вообще можно выделить две вещи.

Зеленский подтвердил Трампу и миру стремление к прекращению войны. Ну то есть, то чего хотел Трамп, он озвучил. Даже говорят, предложил ЗАЭС в управление американцам.

А Путин в свою очередь, отказал Трампу во всех хотелках и наоборот подписал какой-то указ, что на оккупированных территориях люди либо принимают гражданство РФ, либо их депортируют.

Чисто оккупация. И этноцид.

И Трамп никак не отреагировал на это. Вот совсем. "Они там воюют друг с другом". То есть ни о каком прекращении войны через давление на Россию речь уже не идет.

Дружба с РФ и по**й на Украину.

Это было и так понятно, но остатки иллюзий, может, у народа выветрятся.

А вот на указе Путина следует остановиться.

Нам пытались навязать мнение, что Путину нужна была пророссийская власть в Украине, что если бы они сменили власть в 22, то ушли бы прочь. Что вроде бы цель их "сво", только сменить власть.

**юшки. Они заводят территории в состав эрефии, а людей заставляют принимать гражданство. Это и есть цель.

Полное поглощение и уничтожение государства и национальной идентичности.

Не просто УССР 2.0, где типа есть некая Украина со столицей и своей квази государственностью, а области/федеральные края российской федерации. И все россияне. Все несогласные в лучшем случае – депортация куда-нибудь. А в худшем (т.е. почти гарантированно) уничтожение или лагеря.

Этим указом Путин показал, что он хочет и будет делать в дальнейшем с Украиной. А американские власти не видят в этом чего-то такого, на что нужно было обратить внимание. То есть, просто не мешает новому союзнику.

Интересно, слышат ли европейские страны, что Путин прямо говорит, что в Европу пойдут от смерти миллионы беженцев из Украины?

Источник: Facebook Романа Доника