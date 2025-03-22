Не только Киев: где еще в Украине опасный уровень загрязнения воздуха 22 марта

От длительных прогулок и проветривания комнат лучше воздержаться

В нескольких областях зафиксировано значительное загрязнение воздуха. Уровень качества которого в Киеве местами достиг критического предела.

Об этом свидетельствуют данные портала saveecobot.com. По состоянию на 22 марта на западе, севере и некоторых центральных регионах зафиксировано значительное ухудшение качества воздуха.

Наибольшее загрязнение воздуха зафиксировано в Киеве на улице Булгакова, ведь там индекс качества достиг 203 единиц — очень вредный уровень. Это может вызвать респираторные заболевания у людей. Вред эффекта более выражен у людей с легочными и сердечными заболеваниями.

В целом в столице качество воздуха на оранжевом и красном вредных уровнях колеблется от 60 до 200 единиц. Приблизительно такая же ситуация и в западных областях.

В Житомире качество воздуха достигло отметки до 167 единиц, что соответствует вредному уровню. Похожая ситуация в Виннице, Хмельницке, Ивано-Франковске, Ровно и Львове. В этих городах индекс качества показывает 150-170 единиц – красный вредный уровень.

По данным погодного радара Ventusky, ухудшение качества воздуха будет наблюдаться почти на всей территории западных и северных областей в течение двух суток. Уже с вечера 23 марта воздух в Украине станет чище, этому будет способствовать восточно-северное направление движения ветра.

В то же время Укргидрометцентр опровергал информацию, что 22-23 марта Украину накроет грязное облако. Там говорили, что слабый ветер и возможные температурные инверсии могут вызвать локальное ухудшение качества воздуха в городах, но никакого "грязного облака" не ожидается.

Добавим, что индекс качества атмосферного воздуха, рассчитанный по формуле NowCast (US EPA) для главного загрязнителя воздуха – мелкодисперсной пыли фракции PM2.5.

Ранее "Телеграф" рассказывал, какой погоды ждать украинцам в последние выходные марта.