Умер один из величайших боксеров мира Джордж Форман

"Большой Джордж" оставил огромный след в истории бокса

В пятницу, 21 марта, в США в возрасте 76 лет умер двукратный чемпион в супертяжелом весе Джордж Форман (76-5, 68 КО). "Большой Джордж" является рекордсменом в хэвивейте, завоевав чемпионский пояс в королевской весовой категории в возрасте 45 лет. Именно этот рекорд хотел побить украинец Владимир Кличко.

О смерти боксера сообщила его семья на официальной странице легенды в Instagram. Они подчеркнули, что Джордж ушел мирно в окружении близких.

"Гуманист, олимпиец и двукратный чемпион мира в супертяжелом весе, он пользовался глубоким уважением — сила добра, человек дисциплины, убеждений и защитник своего наследия, неустанно боровшийся за сохранение своего доброго имени — для своей семьи", — гласит сообщение.

В 1968 году Форман завоевал олимпийское "золото". Через 5 лет он победил Джо Фрейзера и стал чемпионом мира в тяжелом весе.

В 1974 году Джордж проиграл титул чемпиона Мохаммеду Али. "Грохот в джунглях", так назвали этот поединок, навсегда вошел в историю спорта.

В 1994 году Форман нокаутировал чемпиона WBA и IBF Майкла Мурера и стал самым возрастным чемпионом мира в хэвивейте.

Напомним, слухи о возвращении Кличко на ринг возобновились перед шоу Усик — Фьюри 2. Председатель Генерального управления Саудовской Аравии по развлечениям Турки Аль аш-Шейх отметил, что с удовольствием организует возвращение Доктора стального молота на ринг, однако Владимир, похоже, отказался от этой идеи из-за войны в Украине.