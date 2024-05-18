Не продать, не переписать, не вывезти: в новом законе о мобилизации ввели жесткие ограничения для владельцев авто

Передавать на нужды ВСУ будут автомобили не только предприятий или бизнеса, но и обычных граждан

В Украине 18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации. В свиязи с этим автомобили, стоящие на учете в ТЦК, все же запретили перемещать по Украине и не только.

Об этом сказано в Законе №3633-IX "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и военного учета".

Все ТЦК получат от МВД данные по автомобилям, которые находятся в собственности предпринимателей и граждан, но предназначены для выполнения ими военно-транспортного долга. Вдобавок к этому для руководителей предприятий будет введен частичный наряд по передаче транспортных средств.

Что запрещено делать с автомобилями и другими транспортными средствами (в том числе и водными), которые стоят на учете в ТЦК и предназначены для доукомплектования ВСУ и других военных формирований (согласно ст. 6 Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" в новой редакции):

перемещать автомобили в другие области или за пределы Украины. Исключение — перемещение автомобилей в смежные области после уведомления ТЦК о месте нахождения транспортных средств на срок не более одного месяца;

продавать право собственности на них юридическим или физическим лицам;

сдавать в аренду (лизинг);

использовать в качестве залога в банках и других учреждениях;

совершать другие действия, исключающие передачу таких транспортных средств Вооруженным Силам Украины и другим военным формированиям.

В новом законе сказано, что военно-транспортная обязанность на момент всеобщей мобилизации или особого периода устанавливается, чтобы удовлетворить потребности Сил обороны Украины. Распространяется она на:

центральные и местные органы исполнительной власти;

другие государственные органы;

органы местного самоуправления;

предприятия, учреждения и организации, в том числе на железные дороги, порты, пристани, аэропорты, нефтебазы, автозаправочные станции дорожного хозяйства;

другие предприятия, учреждения и организации, обеспечивающие эксплуатацию транспортных средств;

граждан — владельцев транспортных средств.

То есть не только бизнес, но и обычные владельцы авто подпадают под действие нового закона, независимо от пола и отношения к воинской обязанности. Авто не подлежит передаче ВСУ, если у гражданина есть на него право собственности, но нет такового на другие транспортные средства. То есть это его единственный автомобиль.

Объем автомобилей по типам и маркам, которые нужно привлечь в рамках мобилизации, будет установлен местными ОВА по представлению ТЦК. Те, в свою очередь, получат нужные сведения от Министерства внутренних дел.

Что такое "частичный наряд"

Еще одно нововведение Закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации" — частичный наряд. Это распорядительный документ главы местной ОВА, в котором установлены на время мобилизации для руководителей предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, а также субъектов хозяйствования любой организационно-правовой формы и формы собственности задачи по передаче ВСУ, другим военным формированием определенных транспортных средств и специальной техники, пунктов сбора и сроков передачи.

Проще говоря, этот документ постановляет, что учреждения и предприятия обязаны обеспечивать в случае мобилизации доставку автомобилей на сборные пункты и в воинские части в срок и место, указанные в частичном наряде.

При этом порядок выполнения военно-транспортной обязанности, нормы безвозмездного привлечения, изъятия и принудительного отчуждения транспортных средств и техники на период мобилизации и в военное время определяются Кабмином. Учитывается процент по предприятию (учреждению, организации) по отраслям национальной экономики.

Могут ли граждане и юрлица рассчитывать на компенсацию?

Порядок возмещения государством стоимости имущества, компенсации за причинения ущерба автомобилю, убытков, которые терпят юридические лица и граждане в результате изъятия у них или принудительного отчуждения транспортных средств, определяется законом.

Но мобилизация транспорта происходит на безвозмездной основе с условием, что после объявления демобилизации в течение 30 календарных дней автомобиль или другой транспорт будет возвращен владельцу.

Кто может привлекать транспортные средства?

ТЦК;

Центральное управление или региональные органы СБУ;

соответствующие подразделения разведывательных органов Украины.

Данные о водных транспортных средствах, а также о тракторах, сельскохозяйственной технике передают в ТЦК также Минифраструктуры, Госпродпотребслужбы и другие.

Как проходит процедура привлечения транспорта

Прием-передача транспортных средств по мобилизации и возвращению их после демобилизации проходит на основании актов приема-передачи. В документах указываются сведения о владельцах, техническом состоянии, остаточной (балансовой) стоимости и другие необходимые сведения, по которым можно идентифицировать транспортные средства.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в Украине разрешили мобилизовать заключенных. Владимир Зеленский подписал закон.