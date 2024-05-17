В Чернигове отменили два спектакля в местном театре: актеров мобилизовали в ВСУ
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В театре не уточнили, кого именно из актеров мобилизовали в ВСУ
В Чернигове отменили два спектакля из репертуара Молодежного театра, так как актеров мобилизовали. Билеты, которые зрители уже купили, продолжают действовать на другие представления.
Об этом сообщили в социальной сети на странице Молодежного театра Чернигова. Спектакли должны были показывать 17 и 18 мая.
Отменен показ спектаклей "Зачарована Десна" и "Бравый вояка Швейк". У зрителей попросили прощения за неудобства и пригласили посетить другие представления действующего репертуара.
Кто именно из актеров был мобилизован, в театре не указали. Но из открытых источников стали известны имена актеров, которые играли в одном из спектаклей.
"Бравый вояка Швейк":
- Любовь Веселова.
- Алексей Быш.
- Евгений Сидоренко.
- Руслана Остапко.
- Татьяна Салдецкая.
- Руслан Бугай.
Режиссер-постановщик спектакля "Зачарована Десна" и актер одной из ролей — заслуженный артист Украины Алексей Быш. Имена других актеров віяснить не удалось.
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