В Чернигове отменили два спектакля в местном театре: актеров мобилизовали в ВСУ

В театре не уточнили, кого именно из актеров мобилизовали в ВСУ

В Чернигове отменили два спектакля из репертуара Молодежного театра, так как актеров мобилизовали. Билеты, которые зрители уже купили, продолжают действовать на другие представления.

Об этом сообщили в социальной сети на странице Молодежного театра Чернигова. Спектакли должны были показывать 17 и 18 мая.

Отменен показ спектаклей "Зачарована Десна" и "Бравый вояка Швейк". У зрителей попросили прощения за неудобства и пригласили посетить другие представления действующего репертуара.

Кто именно из актеров был мобилизован, в театре не указали. Но из открытых источников стали известны имена актеров, которые играли в одном из спектаклей.

"Бравый вояка Швейк":

Любовь Веселова.

Алексей Быш.

Евгений Сидоренко.

Руслана Остапко.

Татьяна Салдецкая.

Руслан Бугай.

Режиссер-постановщик спектакля "Зачарована Десна" и актер одной из ролей — заслуженный артист Украины Алексей Быш. Имена других актеров віяснить не удалось.

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