Гендиректору крупной украинской компании не дают бронь от мобилизации: в соцсети разгорелся спор

Группа компаний может остаться без руководителя

Генеральному директору крупнейшей в Украине компании по переработке молока "Молочный альянс" не дают бронь от мобилизации. Об этом стало известно из комментария под сообщением об "экономическом бронировании" соучредителя Monobank Олега Гороховского.

Пользователь Александр Деркач, написал, что компании не удается забронировать от мобилизации их генерального директора. Также он саркастически упомянул о бронировании работников "Glovo", которое хотели внедрить недавно, однако отменили после общественного резонанса.

"Мы не можем забронировать генерального директора холдинга Молочный альянс, крупнейшей компании по переработке молока в Украине. Может, если бы еще пиццу на велосипеде для Glovo развозил после работы, то как-то получилось бы. А да, нет", — написал мужчина.

Гороховский в комментарии ответил, что так не должно быть.

В комментариях под сообщением Гороховского начались бурные споры. Одни люди не понимают, почему в Украине до сих пор не заработала модель "экономического бронирования", другие наоборот считают такой ход несправедливым.

Заметим, что в Верховной Раде рассматривают все-таки модели экономического бронирования. Тема эта сложна как для общества, так и для экономики.

"С одной стороны, мы понимаем, что не можем ни одного доллара по международной помощи потратить на зарплаты военным. Любые зарплаты военным, а мы хотим их поднимать, хотим больше военных, – это наши деньги в виде пошлин и налогов. С другой стороны, чтобы эти деньги появлялись, экономика должна работать. Но здесь вопросы справедливости Многие оппоненты говорят, что богатые не служат, а бедные идут в армию», — отмечал член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Давид Арахамия во время одного из них брифингов в парламенте.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что Рада приняла законопроект о мобилизации осужденных. Этот проект закона позволяет заключенным по нетяжелым статьям, по желанию, заключить контракт с ВСУ и получить за это условно-досрочное увольнение.