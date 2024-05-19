І влітку, і восени, і взимку: в "Укренерго" озвучили похмурий прогноз про відключення світла

Відключення світла можуть періодично повертатися протягом місяців

В Україні через потепління вдалося трохи покращити ситуацію в енергосистемі. Однак це повністю уникнути вимкнень світла серед побутових споживачів не вдасться.

Про це розповів голова правління Укренерго Володимир Кудрицький в ефірі марафону новин. За його словами, споживачів не відключатимуть вночі та вранці.

"Потепління дещо знизило споживання електроенергії в Україні. І це, ймовірно, дозволить не відключати споживачів протягом ночі та вранці, як це було минулого тижня", — сказав він.

Водночас Кудрицький зазначає, що повністю уникнути відключень поки що не вдасться, а українцям варто бути готовими до того, що графіки відключень можуть періодично запроваджуватися "протягом місяців" — влітку, восени та взимку. За його словами, вони припиняться лише тоді, коли фахівці зможуть відновити пошкоджені об’єкти генерації.

При цьому глава "Укренерго" зазначив, що 20 травня відключення вводитимуться для побутових та промислових об’єктів, а чекати їх варто у проміжок часу з 18:00 до 24:00.

Як повідомлялося раніше, масштабні російські обстріли, які проводилися протягом всієї весни 2024 року, помітно посилили ситуацію в Україні. При цьому, за словами глави МЗС Дмитра Кулеби, наразі майже половина української енергосистеми так чи інакше була пошкоджена.