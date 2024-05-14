По всей Украине аварийные отключения света: в "Укрэнерго" назвали причину

Специалисты делают все возможное, чтобы как можно скорее вернуть свет в дома

В Украине вводят аварийные отключения электроэнергии после обстрелов россиян. В энергосистеме Украины не хватает мощностей, чтобы обеспечить регионы светом.

Об этом сообщают местные власти и энергокомпании. В Укрэнерго добавили, что аварийные отключения коснутся всех регионов и будут действовать с 21:00 до 24:00. А с 15 мая будут введены графики для промышленных потребителей , которые будут действовать на протяжении всех суток – с 00:00 до 24:00.

Так, уже известно про отключения света во Львовской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской, Винницкой, Полтавской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Сумской областях, а также в Киеве. В Одессе местные жители также сообщают о перебоях со светом.

В компании YASNO говорят, что отключения света — вынужденная мера. При этом отмечается, что графики применяются не во всех регионах.

"Укрэнерго вводит экстренные отключения в Киеве и Днепропетровской области. Это вынужденная мера, которая является следствием массированных атак россии. К сожалению, графиков не существует, потому что отключения не плановые и они необходимы для срочной балансировки энергосистемы. Пожалуйста, наберитесь терпения. Все энергетики работают в режиме нон-стоп, чтобы как можно быстрее вернуть свет", — сказано в сообщении компании.

В то же время глава Львовской ОВА Максим Козицкий отметил, что в регионе действует почасовое отключение света. Из-за дефицита мощности электроэнергии, который случился после массовых атак на объекты критической инфраструктуры,"Укрэнерго" приняло решение о введении отключений, чтобы сбалансировать систему. Информацию подтверждает и "Львовоблэнерго".

"Сегодня во Львовской области вводят графики почасового отключения электроэнергии. Не читайте анонимных телеграмм-каналов, якобы распространяющих информацию о графиках. Вся необходимая информация об отключениях в нашей области есть на официальном сайте и на страницах Львовоблэнерго в соцсетях", — написал он в Telegram-канале.

Также "Телеграф" рассказывал о том, когда в Харькове перестанут отключать свет. Глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий назвал условия для этого.