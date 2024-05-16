Отключение света в Украине: где узнать о графиках, если сайты ДТЕК и YASNO не работают

Посмотреть актуальный график отключений на YASNO и ДТЕК сейчас почти невозможно

Из-за атак РФ на объекты энергоструктуры Украины по всей стране началось отключение света. Все украинцы ринулись проверять графики, что повлекло за собой сбой в работе сайтов YASNO и ДТЭК.

Ряд украинских Telegram-каналов пишет, что доступ к ним появляется через раз. Посмотреть актуальный график отключений почти невозможно.

При попытке перейти на сайты пользователь видит такое сообщение: "Уважаемые клиенты! В настоящее время наблюдается большая нагрузка на сайт. Дождитесь автоматической загрузки страницы. Извините за неудобства."

Для удобства своих читателей "Телеграф" публикует актуальную информацию относительно отключений света по всей Украине. О том, где будут действовать плановые отключения, по каким адресам и на сколько времени можно узнать на нашем сайте. Речь идет о трех крупных городах и двух областях.

При этом стоит подчеркнуть, что в некоторых городах графики есть только на 16 мая, а в некоторых до 20:

Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее стабилизировать ситуацию и вернуть свет в каждый дом.

Ранее "Телеграф" рассказал, как будет работать транспорт на случай обесточивания.