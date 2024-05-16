Отключения света будут продолжаться месяцами: в "Укрэнерго" назвали сроки

Ограничения в мае начались частично из-за холодной погоды

Те отключения света для потребителей, которые начались с 14 мая 2024 года, могут продолжаться до августа или сентября. Ситуация улучшится ближе к осени, когда закончится активная фаза ремонта объектов атомной генерации.

Об этом советник премьер-министра Украины, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко рассказал "Укринформу". Он отметил, что ограничения могли начаться позже, если бы не похолодание.

Отключения света могут продолжаться до августа

"Если говорить об начавшихся сутки назад ограничениях, то в этих условиях нам придется жить, по моим оценкам, до августа. В августе-сентябре ожидаю незначительное улучшение в силу разного набора факторов", — сказал Бойко.

В эти месяцы ожидается окончание активной фазы ремонтных работ объектов атомной генерации. К тому же, в энергосистеме будет большое количество энергии, полученной благодаря солнечной генерации. При этом снизится нагрузка на систему в целом, потому что ожидается теплая погода без жары.

Почему в мае начали отключать электричество

Бойко объяснил, что из-за похолодания население начало использовать обогревательные приборы. Несмотря на активный импорт электроэнергии, в энергосистеме возник дефицит. Поэтому ввели отключения.

"С целью удержания энергосистемы в сбалансированном состоянии и недопущения аварий диспетчеры были вынуждены прибегать к экстраординарным мерам и применять отключения потребителей", — сказал Бойко.

Напомним, с 22 марта россияне регулярно и массированно обстреливают объекты энергосистемы Украины. Поэтому возникают дефициты, которые покрываются аварийной помощью от стран-партнеров или импортом. Первоначально ограничения вводили для промышленных потребителей, а теперь и для населения.

Ранее "Телеграф" писал, что во многих областях Украины ввели графики отключения света. Их опубликовали для Киева, Львова, Запорожья, Днепра и других городов.

Также мы сообщали, где смотреть графики отключения света, если сайты ДТЭК и YASNO не работают. Это надежный способ узнать об ограничениях в вашем регионе.