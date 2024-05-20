Чому світло вимикають зараз, а не взимку? "Укренерго" відповіло на три найпопулярніших питання

В українській енергосистемі зберігається дефіцит

В Україні знову почалися вимушені відключення електроенергії. У зв'язку з цим у громадян виникають деякі запитання.

У НЕК "Укренерго" вирішили відповісти українцям на найчастіші з них. Зокрема, чому відключення почались не взимку, а в травні.

Чому почалися відключення

У компанії зазначили, головна причина відключень – російські масовані ракетні удари по електростанціях. З 22 березня їх було вже 5: 22 та 29 березня, 11 та 27 квітня, 8 травня. В "Укренерго" наголосили, що були пошкоджені всі великі тепло- та гідроелектростанції. Вони більше не можуть виробляти стільки ж електроенергії, як до атак.

"Через наслідки атак в енергосистемі виник і почав зростати дефіцит електроенергії. Для його компенсації енергетики застосовували імпорт електроенергії та аварійну допомогу з країн Європи, а також обмеження споживання для промисловості. Але з понеділка, 13 травня, через похолодання споживання електроенергії почало стрімко зростати: люди ввімкнули обігрівачі та кондиціонери на обігрів", — заявили у компанії.

Також там повідомили, електростанції через пошкодження не можуть збільшити виробництво, і навіть при максимальних обсягах імпорту електроенергії не вистачає для покриття всіх потреб споживачів. Для підтримки балансу між споживанням та виробництвом, що є головною умовою безпечної роботи енергосистеми, "Укренерго" було вимушене ввести аварійні, а згодом погодинні відключення світла також і для побутових споживачів.

Графіки відключень

Також у компанії пояснили, чому вони та обленерго вказують різні години відключень та чому в графіках обленерго є відключення у денні години. В "Укренерго" зазначили, що повідомляють обленерго обсяги лімітів споживання для кожної області та часові межі, в які вони діють.

Своєю чергою обленерго розподіляють отриманий ліміт електроенергії для споживачів так, щоб не перевищувати його обсяг у кожну годину. При цьому, насамперед електроенергією забезпечується критична інфраструктура (лікарні, котельні, водоканали та інші). А залишок розподіляється між промисловими та побутовими споживачами в кожній області. Всіх споживачів розподіляють на черги й складають графік для них. У графіках вказані години відключень тієї чи іншої черги протягом усієї доби.

Але, як зазначили у компанії, чи будуть вимикати світло в ці години — залежить від того, чи перевищить область ліміт споживання. Якщо так, то відключення для вашої адреси буде у вказані в графіку години. Якщо в години дефіциту в області буде ощадливе споживання і вона не перевищуватиме ліміт, то й відключень не буде. Інформацію, коли саме можуть бути застосовані відключення у вашому регіоні, можна дізнатись в кабінеті споживача, на офіційних сайтах обленерго, а також на їхніх сторінках у соцмережах.

Чому світло вимикають вночі

В "Укренерго" повідомили, що вночі споживання електроенергії менше, але теж потребує балансування. Російські атаки пошкодили ТЕС і ГЕС, які при потребі здатні швидко збільшувати виробництво електроенергії.

"А зараз ще йде на спад водопілля. Тому гідроелектростанції не можуть працювати вночі, як в попередні тижні. Збалансувати систему можна було б імпортом електроенергії, але його вночі надходить недостатньо. "Укренерго" залучає аварійну допомогу з сусідніх країн, але цілодобово її брати неможливо, тому і доводиться застосовувати відключення", — йдеться в повідомленні.

У компанії просять громадян користування потужними електроприладами у денні години — з 11-00 до 17-00. Річ у тому, що це пік сонячної активності, і сонячні електростанції покривають дефіцит.

Нагадаємо, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький повідомив, що в Україні через потепління вдалося трохи покращити ситуацію в енергосистемі. Однак, за його словами, повністю уникнути вимкнень світла серед побутових споживачів не вдасться.