Возможны новые отключения света: в Укрэнерго озвучили время и подробности

В Украине вечером 20 мая будут действовать графики отключения света

На этой неделе в результате потепления в Украине есть вероятность, что удастся избежать отключений потребителей в ночные и утренние часы. Графики почасовых отключений могут быть использованы с 18:00 до 24:00.

Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго". Заявление о состоянии энергосистемы опубликовано в Telegram.

В компании отметили, что благодаря потеплению и солнечной погоде дефицит в энергосистеме несколько снизился. Но в вечерние и ночные часы недостаток электроэнергии существенный.

Поэтому сегодня, 20 мая, на период с 18:00 до 24:00 во всех регионах Украины для промышленных и бытовых потребителей действуют графики почасовых отключений.

В то же время, энергетики заверили, что свет не будут отключать объектам критической инфраструктуры.

Отключения могут быть применены при превышении определенных объемов лимитов потребления, диспетчерский центр "Укрэнерго" уже довел до каждого облэнерго.

Информацию, когда будут применены отключения, можно узнать в кабинете потребителя, на официальных сайтах облэнерго, а также на сайте "Телеграфа".

В "Укрэнерго" отметили, что сейчас у энергосистемы сильный дефицит именно в производстве электроэнергии. Главная причина применения мер ограничения – последствия ракетных ударов врага по украинским электростанциям. В частности, разрушения получили Бурштынская, Ладыжинская, Змиевская, Трипольская ТЭС, а также гидроэлектростанции. Из-за значительных повреждений они не могут производить столько же электроэнергии, как до начала атак. Быстро восстановить их не получится.

Поэтому для преодоления дефицита энергосистемы привлекаются импорт и аварийная помощь из стран Европы. Но этих мер не хватает для поддержания баланса в энергосистеме. Особенно в часы максимального потребления. Поэтому в стране вынуждены ограничивать потребление электроэнергии.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что при отключении света в Киве начали тестировать подсветку "моста-волны".